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Avtor:
R. K.

Torek,
28. 7. 2026,
10.21

Osveženo pred

20 minut

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Natisni članek

Natisni članek
most Mestna občina Celje

Torek, 28. 7. 2026, 10.21

20 minut

Na Polulah odprli nov most čez Savinjo

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Celje | Foto Mestna občina Celje

Foto: Mestna občina Celje

Na Polulah v občini Celje so odprli nov most čez Savinjo. Odprtja sta se udeležila ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj in v.d. direktorja Direkcije za vode Roman Kramer, ki sta predstavila realizacijo načrta za okrevanje in odpornost in aktualno stanje na ministrstvu ob nastopu mandata.

Novi most je del protipoplavnih ukrepov na območju Savinje, hkrati pa prinaša sodobnejšo in varnejšo prometno ureditev na območju Polul v Celju. Dolg je110 metrov, na njem sta dva vozna pasova ter ločena površina za varno prečkanje kolesarjev in pešcev.

Projekt vključuje tudi rekonstrukcijo ceste na levem bregu Savinje v dolžini 615,5 metra in umestitev krožišča na desnem bregu. Pogodbena vrednost del znaša 14,28 milijona evrov.

most Mestna občina Celje
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