Ministrstvo za okolje in prostor je glede kanala C0 Mestni občini Ljubljana naložilo, da mora kanal, obdan s kineto, prestati presojo vplivov na okolje. Ker ministrica Polona Rifelj pričakuje, da bo občina sprožila upravni spor, bo vladi predlagala, da odstopi od predloga za revizijo postopka pred vrhovnim sodiščem.

Okoljsko ministrstvo je 16. julija zavrnilo zahtevo ljubljanske občine za odpravo sklepa agencije za okolje, da je za del trase s kineto obvezna presoja vplivov na okolje. Kot je na današnji novinarski konferenci v Celju povedala ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj, ima Mestna občina Ljubljana možnost, da na odločbo znova sproži upravni spor pred upravnim sodiščem. "In mislim, da ga bo," je dodala.

Ministrica ne želi, da se postopki podvajajo in trajajo še nekaj let. "Zato bom vladi v četrtek predlagala, da umakne pooblastilo državnemu pravobranilstvu in odstopi od zahteve za revizijo postopka pred vrhovnim sodiščem," je napovedala.

Kot je pojasnila, je želela počakati, da bi o tem – ali je prejšnja vlada delovala zakonito ali ne, ali je bila odločba državne sekretarke Tine Seršen zakonita ali ne – odločilo vrhovno sodišče. "A to odloča več let, tudi upravno sodišče je več let odločalo o tem, ali je potrebna presoja vpliva na okolje ali ne. Zato se je celoten postopek tako zavlekel, da smo zamudili vse roke," je dodala.

Njena osebna prioriteta je čista pitna voda za Ljubljančane in vse Slovence. "To imamo zapisano tudi v ustavi," je povedala. Zato jo žalosti, da se kregamo o tem, ali je presoja vplivov na okolje potrebna ali ne. "Če ni težave, potem ni problem, da se jo naredi in ugotovi, ali je pitna voda ogrožena ali ne," je dodala.

Izvedbo presoje vplivov na okolje za del s kanaleto zahteva Alpe Adria Green (AAG). Upravno sodišče je v začetku maja odpravilo odločbo ministrstva, s katero je odpravilo sklep agencije za okolje iz leta 2020, da je za vgradnjo povezovalnega kanala C0 z dodajanjem armiranobetonske kinete treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ter zadevo vrnilo v ponovni postopek ministrstvu. O tem je ministrstvo ponovno odločilo sredi julija.

Slovenija lovi rok, ki se izteče februarja prihodnje leto

Kanal C0 je del velikega komunalnega projekta Čisto zate oz. Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Ta projekt je z davkom vreden 135,6 milijona evrov, odobreno pa je sofinanciranje v višini nekaj več kot 81 milijonov evrov. Od tega je sredstev EU skoraj 69 milijonov, državnih sredstev pa nekaj nad 12 milijonov.

Zaradi evropskih sredstev nosilce projekta zavezujejo skrajni roki. Ljubljanska občina mora s kanalom povezati občini Vodice in Medvode s centralno čistilno napravo v Zalogu. Rok za to je sredi februarja prihodnje leto. Če se to ne bo zgodilo, lahko Evropska komisija od Slovenije zahteva vračilo neupravičeno prejetih sredstev.

Rifelj je danes ocenila, da bo to zelo težko. Po njenih besedah gre za neskladnost s kohezijskim projektom. Projekt ima na ministrstvu status nedelujoče operacije in se o njem v zadnjem letu komisiji ni poročalo, je navedla. Evropska komisija je nad projektom zaskrbljena in nas je na to tudi opozorila, je dodala.