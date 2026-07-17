Čeprav je most v osrednji Grčiji v uničujočih poplavah leta 2023 utrpel hude poškodbe in je promet po njem uradno prepovedan, ga domačini še vedno vsakodnevno uporabljajo. Razlog je preprost – obvoz je precej daljši, fizičnih zapor pa na mostu ni.

V bližini grškega mesta Larisa vozniki še vedno uporabljajo most Palaiopyrgos, čeprav je bil ta med katastrofalnim neurjem Daniel septembra 2023 tako močno poškodovan, da je promet po njem uradno prepovedan. Osrednji del betonske konstrukcije se je podrl in nevarno povesil proti strugi reke Pineios, vendar to številnih domačinov ne odvrne od vožnje čez most.

Neurje Daniel je jeseni 2023 povzročilo eno največjih naravnih katastrof v sodobni zgodovini Grčije. Močno je prizadelo tudi Bolgarijo, Turčijo in Libijo, v osrednji grški pokrajini Tesalija pa je poplavna voda porušila ali močno poškodovala 79 mostov.

Kljub očitnim poškodbam številni prebivalci in predvsem kmetje most še naprej uporabljajo. Alternativa je namreč le precej daljši obvoz po državni avtocesti, kar pomeni več časa in višje stroške goriva. Zaradi tega mnogi ocenjujejo, da je tveganje manjše od vsakodnevnih dodatnih stroškov.

Težava je tudi v tem, da most ni fizično zaprt. Čeprav opozorilne table jasno prepovedujejo promet, jih vozniki pogosto prezrejo. Še več težav imajo turisti, saj številni navigacijski sistemi most še vedno prikazujejo kot prevoznega in voznike usmerijo neposredno do poškodovane konstrukcije. Šele tik pred mostom ugotovijo, da morajo obrniti.

Primer mostu pri Larisi je postal simbol počasne obnove infrastrukture po katastrofalnih poplavah. Skoraj tri leta po neurju most še vedno čaka na obnovo, medtem pa domačini vsakodnevno tvegajo vožnjo po konstrukciji, ki bi se lahko ob dodatni obremenitvi dokončno porušila.

