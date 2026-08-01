Obnova vseh stanovanjskih objektov, poškodovanih v katastrofalni ujmi avgusta 2023, v treh letih od dogodka po pojasnilih pristojnih še ni zaključena. Lastnikom, ki sanacije svojih domov še niso dokončali, je bil rok za zaključek del podaljšan do letošnjega 30. septembra, so pojasnili na ministrstvu za okolje in prostor.

Po katastrofalnih poplavah in plazovih pred tremi leti je država prvič doslej tudi fizičnim osebam, ki so bili lastniki poškodovanih stanovanj in hiš, zagotovila predplačila za obnovo. Do izplačila so bili upravičeni tisti, katerih predhodno ocenjena škoda, zavedena v spletni aplikaciji Ajda, je znašala več kot 6000 evrov. Skupno je bilo več kot 7530 upravičencem izplačanih 35,7 milijona evrov predplačil.

Pristojno ministrstvo je nato avgusta 2024 začelo prejemnikom predplačil za stroške obnove začelo pošiljati pozive k predložitvi dokazil za dodelitev sredstev. Nekateri prejemniki sredstev so se po opozorilih strank nekdanje opozicije in zdajšnje koalicije srečevali tudi s težavami s posredovanjem dokazil glede porabe denarja, med razlogi pa se je omenjalo dejstvo, da so stanovanja obnavljali v lastni režiji, zaradi česar nimajo računov. Očitki so leteli tudi na slabo informiranje na strani nekdanjega ministrstva za naravne vire, a so pristojni to zanikali.

Na podlagi prejetih odgovorov in dokumentacije je nato ministrstvo z upravnim postopkom ugotavljalo upravičenost in obseg upravičenih sredstev za obnovo za vsak stanovanjski objekt posebej.

"Konec leta 2025 so se postopki izplačevanja državne finančne pomoči za obnovo stanovanjskih, kulturnih in gospodarskih objektov občutno pospešili. Na podlagi dosedanjih izplačil ocenjujemo, da je sistem predplačil zagotovil zadostna sredstva za obnovo stanovanjskih objektov po naravnih nesrečah. Lastniki objektov z obsežnejšo škodo pa pogosto potrebujejo tudi dodatno finančno in strokovno podporo, ki jo v okviru službe za obnovo po poplavah in plazovih zagotavlja državna tehnična pisarna," so tri leta od najhujši poplavah v zgodovini države ocenili na zdajšnjem ministrstvu za okolje in prostor.

V obravnavi več kot pet tisoč škodnih primerov

Na podlagi pozivov, obvestil in prostovoljnih vključitev v postopek dodelitev sredstev urad za zmanjševanje posledic naravnih nesreč trenutno obravnava več kot 5200 škodnih primerov, ki zajemajo več kot 8000 lastnikov. "Odzvalo se je več kot 80 odstotkov upravičencev. Med tistimi, ki so predložili zahtevano dokumentacijo, je približno 70 odstotkov takih, ki so sanacijo že zaključili," so pojasnili pristojni.

Glede lastnikov domov, ki se na pozive še vedno niso odzvali, pa bo urad v prihodnjih mesecih zaključil postopke, so napovedali. "Tisti, ki so sanacijo že zaključili, bodo predložili račune za izvedena dela, pri tistih, ki sanacije še niso zaključili, pa bo po potrebi s sklenitvijo pogodbe dogovorjeno dodatno podaljšanje roka za dokončanje obnove. To velja predvsem za objekte z obsežnejšimi poškodbami, kjer sanacija zaradi zahtevnosti del traja dlje časa," so bili jasni.