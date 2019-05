Kako napredujejo dela na treh kritičnih cestnih odsekih #video

Cesta na Ljubelj, povezava med Trbovljami in Zagorjem, glavna pot med Godovičem in Idrijo. Na vseh teh odsekih, ki jih ogrožajo plazovi, so načrti za sanacijo že izdelani, ponekod so z deli že tik pred koncem.

Kljub slabemu vremenu je pred gostilno pod predorom Ljubelj parkirišče polno avtomobilov, tudi v kuhinji naročila dežujejo. Popolno drugače kot v začetku meseca, ko gostje sploh niso mogli do njih. Cesta iz Podljubelja je bila zaradi plazu zaprta za ves promet.

Začasni nasip bo zamenjala armirana konstrukcija

Skale, ki so konec aprila zgrmele na cesto, so odstranili. Z nekaj zaplatami asfalta so popravili tudi vozišče. Nad njim pa je zaradi varnejše vožnje čez kritično območje postavljen tudi nasip. Tega naj bi že v kratkem zamenjala armirana konstrukcija, ki bo preprečevala nadaljnje plazenje, saj se v hribu nad cesto še vedno nahajajo tri možna plazišča.

Z dronom so posneli celotno pobočje, analiza tridimenzionalne virtualne makete pa je pokazala, da cesti grozi še okoli 400 kubičnih metrov skal. Kljub delom, ki naj bi jih zaključili konec avgusta, promet ne bo zastal.

Glavna žila med Trbovljami in Zagorjem kmalu normalno prevozna

Glavna žila, ki povezuje Trbovlje in Zagorje, je bila februarja popolnoma prekinjena, a v roku dveh tednov naj bi promet znova stekel. Najbolj nevarne dele hriba nad cesto so od februarja do sedaj sicer že odstranili. A edina zanesljiva rešitev, da se to ne bi več ponavljalo, galerija, za katero že obstajajo tudi projektna dokumentacija, trenutno ni v načrtu. Starih grehov je namreč preveč, da bi uspeli vse urediti takoj, pojasnijo zadolženi za infrastrukturo.

Dela se bodo začela tudi na cesti Idrija - Godovič

Zato pa bodo takšno galerijo čez nekaj dni začeli postavljati na cesti od Godoviča proti Idriji, kjer je lani spomladi na avtomobil padla skala. A da bi dela pod plaziščem sploh lahko začeli, je bilo treba najprej zaščititi celoten breg nad cesto.