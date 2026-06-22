Kacin: Vsi praporji so zaželeni

V ZZB NOB Slovenije in Društvu TIGR Primorske se ne bodo udeležili proslave ob dnevu državnosti, saj je protokol RS v vabilu zapisal, da morajo imeti praporji ali zastave na vrhu droga grb Republike Slovenije. Vodja državnih proslav Jelko Kacin je medtem za STA pojasnil, da so vsi, "ki jim je Slovenija intimna opcija", zaželeni.

V Zvezi združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (ZZB NOB) Slovenije, kjer imajo na vrhu droga peterokrako zvezdo, menijo, da so pri protokolu z zahtevo v vabilu izključili pomemben del zgodovinske dediščine slovenskega naroda. "Narodnoosvobodilni boj je bil eden od ključnih temeljev razvoja slovenske državnosti, zato njegovi simboli sodijo tudi na državno proslavo," so zapisali v sporočilu za javnost.

Poudarili so še, da mora biti državna proslava "prostor spoštovanja celotne slovenske zgodovine, ne pa izključevanja njenega dela".

Ogorčeni so tudi v Društvu TIGR Primorske, kjer so poudarili, da zahteva v vabilu ni pravno utemeljena. Menijo, da so z njo posegli v pravico domoljubnih in zgodovinsko uveljavljenih organizacij do udeležbe na državnih slovesnostih.

"Izključitev praporja društva, ki zastopa in vzdržuje živo vez med matično domovino in zamejskim slovenstvom, iz sodelovanja na osrednji državni proslavi razumemo kot kršitev te ustavne zaveze, ki je v društvu ena od osnovnih ciljev in načel delovanja," so poudarili v sporočilu za javnost. Omejitev praporja razumejo tudi kot arbitrarno diskriminacijo med organizacijami civilne družbe ter poseg v načelo enakosti in svobode združevanja, ki ju zagotavlja ustava.