Pred osrednjo državno slovesnostjo ob 35. obletnici samostojnosti in neodvisnosti Slovenije bosta pred medije stopila predsednik Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve Jelko Kacin ter režiser osrednje državne slovesnosti Roman Končar. Njuni izjavi bomo na Siol.net spremljali v živo.

Posebnost letošnje proslave ob dnevu državnosti, ki bo 24. junija zvečer na Trgu republike v Ljubljani, bo ta, da bosta zbrane nagovorila kar dva govornika – predsednica republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Janez Janša. Običajno je na tovrstnih slovesnostih govor imela le ena oseba, za spremembo prakse pa se je odločil koordinacijski odbor za državne proslave pod vodstvom Jelka Kacina.

Spremenili sklep o določitvi protokolarnih pravil

Ob sprejetju Sklepa o imenovanju Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve je Janševa vlada spremenila sklep o določitvi protokolarnih pravil. Po novem lahko na državnih proslavah nastopi le en govornik, ob okroglih obletnicah – kot je tudi letošnja – pa lahko na slovesnostih ob dnevu državnosti ali dnevu samostojnosti in enotnosti nastopita tudi dva ali več govornikov, vključno z gosti iz tujine.

Kdo bo govorec na državni proslavi, določi prej omenjeni Koordinacijski odbor za državne proslave. Doslej je načeloma veljalo, da ima ob dnevu državnosti govor predsednik republike, ob dnevu samostojnosti in enotnosti premier, na drugih državnih proslavah pa se izmenjujejo predsednik državnega zbora, predsednik državnega sveta in ministri.

Odločitev, da bosta zbrane nagovorila tako Janša kot Pirc Musar, je Kacin pred dnevi pojasnil za N1. Povedal je, da je bila ta "stvar dogovora", ob tem pa poudaril, da v uradu predsednice odločitvi niso nasprotovali.