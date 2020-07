Gorenjski kriminalisti razbili kriminalno združbo preprodajalcev drog

Gorenjski kriminalisti so s hišnimi preiskavami in prijetjem kriminalne združbe zaključili kriminalistično preiskavo s področja prepovednih drog. Kazensko so ovadili šest oseb, ki jih sumijo preprodaje in dogovarjanja za preprodajo več kot 50 kilogramov različnih vrst prepovedanih drog, piše STA.