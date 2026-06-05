Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Danijel Lorbek je po uradni predaji poslov ob 13. uri prvič stopil pred predstavnike medijev. Predstavil je prve poudarke svojega mandata in prioritete pri vodenju slovenske policije. Med najpomembnejšimi je izpostavil kadrovske razmere in karierni sistem v policiji.

"Zahvaljujem se za izkazano zaupanje in prevzemam odgovornost za vodenje policije," so bile prve besede Danijela Lorbka, ki je v policiji zaposlen 38 let.

Policija je po njegovem mnenju strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi in bo tudi pod njegovim vodstvom poskrbela za to, da bodo ljudje imeli občutek varnosti. "Pa ne samo občutek, ampak tudi dejansko varnost," je dejal. "Moja naloga je, da poskrbim, da bo policija nadaljevala uspešno strokovno in zakonito delovanje tudi v prihodnje."

Z aktualnimi zadevami in problematiko se bo seznanil v prihodnjih dneh in se tudi pogovoril z najožjimi sodelavci. Dejal je še, da je funkcijo prevzel s popolnim zavedanjem, da gre za odgovorno funkcijo. "To funkcijo sem sprejel tudi zato, ker vem, da imamo v Sloveniji odlične policistke in policiste ter odlične sodelavce, ki bodo s svojim znanjem, strokovnostjo in odgovornostjo uspešno izvajali naloge v skladu s pozitivno zakonodajo."

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Kadrovske razmere bodo prioriteta

Kadrovska razmere bodo ena od njegovih glavnih prioritet, je še povedal Lorbek. Želi si, za kar si bo tudi prizadeval, da bi policijo zapuščalo čim manj aktivnih policistov.

Med pomembnejšimi zadevami je izpostavil še karierni sistem v policiji, ki je sicer izdelan in končan, a so potrebne "manjše korekture".