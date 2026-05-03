Nedelja, 3. 5. 2026, 8.08
Danes in jutri še posebej previdno na cesti
Prometno informacijski center obvešča, da je danes tekom dneva pričakovati povečan promet in zastoje iz smeri turističnih krajev proti notranjosti Slovenije in naprej proti Avstriji, na celotni primorski avtocesti ter pred delovnimi zaporami tako na glavnih in regionalnih cestah kot na avtocesti.
Večja gneča bo tudi jutri v času jutranje prometne konice. Več bo tudi tovornih vozil.
Vozniki pričakujte daljše potovalne čase in načrtujte svojo pot, svetujejo.