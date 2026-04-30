Pozor, račke na štajerski avtocesti

Na štajerski avtocesti je bil po poročanju prometno informacijskega centra okoli 11.30 ure zaradi račk na vozišču oviran promet. Delavci Darsa so do 12. ure poskrbeli, da je promet znova nemoteno stekel.

Zaradi nesreče je na hitri cesti Koper–Izola v predoru Markovec proti Portorožu zaprt vozni pas. Nastaja zastoj.

Zastoji nastajajo tudi na primorski avtocesti od razcepa Kozarje proti Brezovici in pred Postojno proti Kopru. Potovalni čas se podaljša za približno 25 minut.