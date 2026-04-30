Do torka bo promet na slovenskih avtocestah in hitrih cestah gostejši kot običajno. Največje zgostitve so pričakovane na glavnih tranzitnih smereh proti Hrvaški in Madžarski, na ljubljanskem avtocestnem obroču, primorski avtocesti, pri večjih delovnih zaporah ter na mejnih prehodih z Avstrijo in Hrvaško. Povečano število tovornih vozil je zaradi tridnevne omejitve prometa tovornih vozil pričakovati že danes.

Dars tudi za nadaljevanje prvomajskih praznikov opozarja na povečane prometne obremenitve. Prazniki, šolske počitnice v Sloveniji in nekaterih evropskih državah ter okrepljen tranzit pomenijo, da se lahko promet na najbolj obremenjenih odsekih hitro zgosti. Prvi večji val je Dars napovedal za pretekli petek in soboto, naslednji izrazitejši obremenitvi pa sta predvideni danes ter ob koncu počitnic v nedeljo in ponedeljek.

Največ osebnega prometa je pričakovati iz Avstrije in Italije proti Hrvaški ter iz Italije proti Madžarski, ob koncu praznikov pa v obratni smeri. Tovorni promet bo najbolj izrazit v smeri Italija–Madžarska, nato pa po praznikih nazaj proti Italiji. Prav zaradi omejitev prometa za težja tovorna vozila bo danes na cestah lahko več tovornjakov, dodatno pa bodo lahko bolj zasedena tudi počivališča.

Najbolj kritičen bo ljubljanski obroč

Ena ključnih prometnih točk bo ljubljanski avtocestni obroč, kjer se stekajo tranzitni tokovi iz Gorenjske, Štajerske, Dolenjske in Primorske. Posebej previdni naj bodo vozniki na območju razcepa Zadobrova in na štajerski vpadnici med Domžalami in Ljubljano. Tam potekajo obsežna dela za ureditev tretjega prometnega pasu, promet pa je preusmerjen na smerno vozišče proti Mariboru, kjer poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Uvoz in izvoz na priključku Sneberje v smeri proti Ljubljani sta zaprta predvidoma do julija, obvoz je urejen prek priključka Šentjakob.

Na primorski avtocesti bodo promet upočasnjevale delovne zapore

Primorska avtocesta bo med najbolj obremenjenimi zaradi prometa proti Obali, tranzita proti Hrvaški in prometa iz Italije. Dodatna težava so delovne zapore. Na odseku med Ravbarkomando in Postojno potekajo obnovitvena dela, promet je urejen dvosmerno po eni polovici avtoceste po dveh zoženih pasovih v vsako smer, smerno vozišče proti Ljubljani pa je zaprto. Zaprt je tudi uvoz na avtocesto pri Postojni v smeri Kopra.

Zastoje je mogoče pričakovati tudi južneje, na odseku med Kozino in Črnim Kalom, kjer se nadaljujejo obsežna obnovitvena dela. Promet tam poteka po lani obnovljenem smernem vozišču proti Ljubljani, po dveh zoženih pasovih v vsako smer, smerno vozišče proti Kopru pa bo zaradi del predvidoma zaprto do druge polovice junija.

Od Domžal do Slovenske Bistrice več ozkih grl

Na štajerski avtocesti se lahko promet zgosti na več odsekih. Poleg že omenjenega območja Domžale–Zadobrova so med bolj izpostavljenimi tudi odseki pri Slovenskih Konjicah, Dramljah, Framu in Slovenski Bistrici. Med Framom in Slovensko Bistrico se nadaljujejo obsežna obnovitvena dela, promet pa je urejen dvosmerno po polovici avtoceste po dveh zoženih pasovih v vsako smer. V soboto in nedeljo bo med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane promet zaradi del potekal po enem pasu.

Težave so mogoče tudi med Šentiljem in Pesnico, kjer potekajo dela na območju viaduktov in vozišča. Promet proti Avstriji poteka po dveh zoženih pasovih, v smeri Maribora pa po enem prometnem pasu, kar lahko ob povečanem prazničnem in tovornem prometu dodatno zmanjša pretočnost.

Mejni prehodi: Obrežje, Karavanke, Gruškovje, Šentilj in Fernetiči

Dars med najbolj obremenjenimi točkami izpostavlja tudi odseke pred mejnimi prehodi. Daljše kolone so mogoče predvsem pred Obrežjem na dolenjski avtocesti, pred predorom Karavanke na gorenjski avtocesti, pred Gruškovjem na podravski avtocesti, pred Šentiljem na štajerski avtocesti in pred Fernetiči na primorski avtocesti.

Na gorenjski avtocesti je dodatno ozko grlo predor Karavanke. Promet zaradi obnove stare cevi poteka skozi novo cev, kjer je urejen dvosmerno po enem pasu v vsako smer. Do sredine junija je zaprt tudi priključek Jesenice zahod oziroma Hrušica, obvoz je urejen prek priključka Jesenice vzhod, za lokalni osebni promet pa tudi prek platoja Karavanke.

Previdno tudi na Gorenjskem, Vipavskem in proti Madžarski

Na gorenjski avtocesti se bodo v začetku maja nadaljevala pripravljalna dela za preplastitev cestišča med Naklim, Kranjem, Brnikom in Vodicami. Med 4. in 13. majem je predvidena vzpostavitev zapor voznega in odstavnega pasu na več odsekih med Naklim in Brnikom ter zapora prehitevalnega pasu med Brnikom in Vodicami.

Na vipavski hitri cesti med Nanosom in Vipavo promet na dveh delih poteka dvosmerno po polovici hitre ceste po enem pasu v vsako smer, izvoz Vipava v smeri Nove Gorice pa bo predvidoma zaprt do 11. maja. Proti Madžarski je treba računati tudi na dela na pomurski avtocesti med Dolgo vasjo, Lendavo in Pincami oziroma mejo z Madžarsko, kjer promet poteka po enem pasu v vsako smer.

Tovornjaki bodo stali tri dni, nato se lahko promet spet zgosti

Za tovorna vozila nad 7,5 tone bodo omejitve veljale v petek, 1. maja, soboto, 2. maja, in nedeljo, 3. maja, med 8. in 22. uro. To pomeni, da je več tovornega prometa mogoče pričakovati pred začetkom omejitev, torej danes, in po njihovem izteku, zlasti v ponedeljek.

Voznikom svetujejo preverjanje razmer pred odhodom

Dars voznikom svetuje, naj pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere, potovalne čase in stanje na mejnih prehodih. Prometne informacije so na voljo na portalu promet.si, v aplikaciji Promet+, prek operaterja na številki 1970, odzivnika 080 22 44, radijskih prometnih informacij in kanalov Darsa oziroma Prometno-informacijskega centra.

Kdor se lahko izogne prometnim konicam, naj pot načrtuje zunaj najbolj obremenjenih ur, saj lahko že manjša nesreča ali okvara vozila na zoženih odsekih hitro povzroči daljše zastoje.