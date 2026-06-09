Vodstvo Petrola je v zadnjih dveh tednih kupilo 1.390 delnic v skupni vrednosti 73.747 evrov, je razvidno iz objav na spletnih straneh Ljubljanske borze. Največja nakupa sta izvedla predsednik uprave Sašo Berger in član uprave Jože Smolič, oba sta kupila po 400 delnic.

Po tem, ko smo v petek poročali, da je predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak skupaj z ženo in tremi otroki kupil za skoraj sto tisoč evrov delnic banke, so tudi s Petrola sporočili, da so nedavno delnice Petrola kupili štirje člani njihovega vodstva.

27. maja sta nakupe Petrolovih delnic izvedla predsednik uprave družbe Sašo Berger in član uprave ter delavski direktor Zoran Gračner. Berger je kupil 400 delnic (po ceni 53 evrov) v skupni vrednosti 21.200 evrov, Gračner pa 105 delnic (po ceni 52,8 evra). Dan pozneje je Gračner kupil še 25 delnic (po ceni 52,40 evra za posamezno delnico) in opravil nakupe v skupni vrednosti 6.854 evrov.

Junija še nakup 860 delnic

Član uprave Jože Smolič je 2. junija nakupil 400 delnic podjetja po ceni 52,8 evra v skupni vrednosti 21.120 evrov. Jože Smolič Foto: Nebojša Tejić/STA

Izvršni direktor Tomaž Blagotinšek pa je skupaj z ožjimi družinskimi člani najprej 4. junija na borzi kupil 340 delnic (284 delnic po ceni 53,60 evra in 56 delnic po ceni 53,40 evra) v skupni vrednosti skoraj 18.213 evrov, dan zatem pa še 120 delnic po ceni 53 evrov v skupni vrednosti 6.360 evrov.

Skupaj so člani vodstva v zadnjih dveh tednih kupili 1.390 delnic v skupni vrednosti 73.747 evrov.

Gibanje Petrolove delnice:

Zaključni tečaj Petrolove delnice na dan 8. 6. 2026 je bil 52,40 evrov. Foto: Bizi

Skupina Petrol je v prvem četrtletju ustvarila 1,5 milijarde evrov prihodkov, kar je približno toliko kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je znižal za 73 odstotkov na 8,3 milijona evrov.

Delničarji družbe so konec maja potrdili predlog uprave in nadzornega sveta o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2025. Za izplačilo dividend bo namenjenih 102,8 milijona evrov oziroma 2,50 evra bruto dividende na delnico.