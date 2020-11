Tukaj je Shoppster – prva spletna in televizijska trgovina pri nas

Oglasno sporočilo

Spletno nakupovanje je vedno bolj priljubljeno, saj pripomore k prihranku časa in denarja, pester izbor izdelkov pa je oddaljeni le za en klik. Kupcem v Sloveniji od sedaj edinstveno nakupovalno izkušnjo ponuja Shoppster , prva integrirana spletna in televizijska trgovina pri nas.

Shoppster povezuje spletno platformo shoppster.com ter lasten televizijski kanal Shoppster TV, ki je že začel z oddajanjem svojega 24-urnega programa. S prvo integrirano spletno in televizijsko trgovino pri nas United Group, vodilni telekomunikacijski in medijski operater v Jugovzhodni Evropi, še razširja ponudbo storitev, saj Shoppster kupcem ponuja preprosto, učinkovito in varno nakupovalno izkušnjo iz domačega udobja.

Za vas izdelke preizkušajo znani Slovenci

V vloge voditeljev na kanalu Shoppster TV so se postavili nekdanji smučarski as in promotor zdravega življenja Jure Košir, televizijska osebnost Tanja Postružnik Koren, pevka Tinkara Fortuna ter igralec Sašo Stojanov. Izkušenim televizijcem pa sta se pridružila tudi nadobudna igralka Vesna Ponorac in animator ter spletni vplivnež Klemen Kopina.

Skupaj vam nakupovalni center pričarajo kar doma ter v zanimivih oddajah preizkušajo izbrane izdelke ter predstavljajo njihove prednosti, s tem pa razblinijo vsakršne morebitne dvome v njihovo kakovost.

Priznane blagovne znamke in ekskluzivni izdelki

Kupcem je že na voljo bogat asortima priznanih blagovnih znamk iz mnogih kategorij, med katere spadajo bela tehnika, mali gospodinjski aparati, izdelki za dom in orodje ter novosti s področja kozmetike, nakita in številnih drugih. Poleg tega so na voljo tudi edinstveni izdelki lastne blagovne znamke, kmalu bodo predstavljene linije izdelkov voditeljev, ponudba pa se bo tudi v prihodnje neprestano širila in posodabljala.

Redne akcije bodo omogočale, da bodo številni izdelki na voljo z znatnimi popusti. Tako je že novembra v promociji Black Friday na voljo več kot 500 izdelkov po ugodnih cenah, prav tako pa bodo na platformi ves čas izpostavljeni novi popusti in mnoge druge ugodnosti.

Številne priložnosti tudi za prodajalce

Novosti Shoppster prinaša tudi prodajalcem, saj jim nadgrajena platforma zagotavlja še izvirnejše možnosti predstavitve svojih izdelkov, prav tako pa jim ponuja dodaten kanal za razširitev prodaje. Shoppster je tako zanesljiv partner domačim podjetjem, posebno pozornost pa bodo v prihodnjih mesecih posvetili tudi manjšim podjetnikom in proizvajalcem.

Preklopite na Shoppster

Shoppster TV si lahko ogledate na digitalnih kanalih, in sicer v spletni trgovini shoppster.com ali pa na družbenem omrežju YouTube, ter v Telemachovih programskih shemah EON na programskem mestu 7, Total TV na programskem mestu 5 in D3 na programskem mestu 14. Poleg nakupa na spletu pa lahko za naročilo izdelkov pokličete tudi na telefonsko številko +386 59 100 900.

Naročnik oglasnega sporočila je Shoppster d.o.o.