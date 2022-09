Škandal brez primere: razkrita ogromna skrivnost zabavne industrije

Nedeljsko jutro je postreglo z dogodkom, ki se bo v zgodovino najverjetneje zapisal kot eden najbolj škandaloznih v industriji videoiger. Nekdo je na enega od spletnih forumov v nedeljo namreč objavil več kot 90 posnetkov, ki prikazujejo razvoj Grand Theft Auta VI, bržkone najbolj pričakovane videoigre zadnjih let, katere izid pa sploh še ni bil uradno napovedan. Da gre za resnične prizore iz nastajajoče igre, ki so bili pridobljeni med kibernetskim napadom na enega od njihovih programerjev, so že potrdili pri razvijalcu Rockstar Games. Kot da objava videoposnetkov iz še nenajavljene igre ne bi bila dovolj, je heker ukradel in začel objavljati tudi izvorno kodo Grand Theft Auta VI, kar pomeni, da ima dostop do najbolj intimnih informacij o tem, kako je igra narejena.

BR3AKING: Early developer gameplay footage of Grand Theft Auto VI has been leaked.



- Female and a male protagonist confirmed with character switching, named Lucia and Jason

- Vice City confirmed

- Open store robberies

- Takes place after GTA 5 pic.twitter.com/2CDnaRkRjh — The Metaverse (@themetav3rse) September 18, 2022

Grand Theft Auto VI bo očitno omogočal tudi igranje v vlogi ženske protagonistke, vsaj del dogajanja pa bo postavljen v ljubiteljem serije GTA zelo dobro znano mesto Vice City, ki zelo spominja na ameriški Miami. To je bilo razvidno z videoposnetkov, ki jih je na spletno mesto GTAForums v nedeljo zjutraj objavil uporabnik teapotuberhacker, samooklicani heker. Njegovo objavo so že odstranili.

Glede na odziv (spletne) javnosti in tehnoloških medijev gre za izredni dogodek brez primere, saj razvoj Grand Theft Auta VI velja za eno najstrožje varovanih skrivnosti industrije videoiger. Studio Rockstar Games je v začetku tega leta že potrdil, da je igra v nastajanju, vendar pa do zdaj ni bila znana niti ena konkretna informacija o vsebini ali datumu izida, krožile so zgolj govorice.

Zakaj je to velika reč, je jasno. Šestica bo nasledila aktualni Grand Theft Auto V, ki je že slabo desetletje, izšel je leta 2013, ena najbolj priljubljenih in tudi ena najbolj dobičkonosnih ne le videoiger, temveč nasploh prostočasnih dejavnosti na planetu. Pričakovanja za novo poglavje v seriji so zato astronomsko visoka.

Grand Theft Auto VI je bil v preteklih letih že tarča takšnih ali drugačnih "razkritij", vendar pa so jih redki jemali resno, prav tako se je v veliki večini primerov tudi izkazalo, da niso bila resnična. Tokrat je bilo drugače: že na začetku je v legitimnost videoposnetkov, ki jih je na forum objavil heker in so se kasneje kot blisk razširili po spletu, verjela večja množica kot ponavadi. Videti so bili namreč tako prepričljivo, da bi si bilo težko predstavljati, da se je nekdo tako zelo potrudil pri ustvarjanju ponaredka. Pri nekaterih so bila vidna tudi orodja, ki se uporabljajo za programiranje.

Situacija je za studio Rockstar Games sicer zelo resna, saj jim je heker ukradel tudi izvorno kodo igre Grand Theft Auto VI (kolikšen del, sicer ni jasno), kar pomeni, da ima vpogled v to, kako je igra narejena, to pa je mogoče zlorabiti na tisoč in en način. Heker je trditve o ukradeni kodi potrdil z objavo okrog 10.000 vrstic kode. Rockstar Games naj bi s tem izsiljeval za "dogovor", verjetno ima v mislih odkupnino.

Vsi dvomi o verodostojnosti ukradenih posnetkov in izvorne kode so se razblinili, ko je Jason Schreier, novinar medija Bloomberg, na Twitterju zapisal, da je novico o hekerskem vdoru preveril pri studiu Rockstar, ta pa je potrdil, da se je to res zgodilo:

Not that there was much doubt, but I’ve confirmed with Rockstar sources that this weekend’s massive Grand Theft Auto VI leak is indeed real. The footage is early and unfinished, of course. This is one of the biggest leaks in video game history and a nightmare for Rockstar Games — Jason Schreier (@jasonschreier) September 18, 2022

Schreier je dodal, da gre za prizore, ki seveda prikazujejo zelo nedokončano igro Grand Theft Auto VI v zgodnjih stadijih razvoja. Zadeva je nočna mora za Rockstar Games in bo zagotovo vplivala na njihovo delo, je še zapisal.

Bloomberg je danes poročal, da gre za neverjetno redek pobeg informacij iz studia s takšnim pedigrejem in vplivom v industriji videoiger, kot je Rockstar Games. Tam so zaposleni zaradi dogodka dobesedno šokirani in še ne vedo, kaj vse bo potegnil za sabo in kako se bo nanj odzvalo vodstvo podjetja, še piše Bloomberg.

Studio Rockstar Games se je na incident v ponedeljek popoldan odzval s sporočilom za javnost, v katerem so zapisali, da so res doživeli kibernetski vdor, katerega posledica je bila objava zgodnjega stadija razvoja igre Grand Theft Auto VI na spletu, in da zelo obžalujejo, da je morala javnost prve prizore iz igre videti na tak način:

A Message from Rockstar Games pic.twitter.com/T4Wztu8RW8 — Rockstar Games (@RockstarGames) September 19, 2022

Take 2 Interactive, velikan industrije videoiger in lastnik franšize Grand Theft Auto, se medtem že trudi, da bi s spleta izginili posnetki, povezani z ukradenimi prizori iz razvoja GTA VI:

Foto: Matic Tomšič

Upravičene primerjave z eno največjih afer, ko so se vpletli celo specialci in FBI



Na spletu se v zadnjih 24 urah že vlečejo vzporednice med objavo posnetkov iz razvoja igre Grand Theft Auto VI in afere, ki jo je leta 2003 zakuhal nemški najstnik.



Začelo se je z rdečim alarmom, ki je 2. oktobra 2003 zvonil pri ameriškem razvijalcu videoiger Valve. Izvorna koda tisti čas brez dvoma najbolj pričakovane videoigre na svetu, njihove Half-Life 2, se je znašla na svetovnem spletu. To je bila velika težava za Valve – ne le da je objava izvorne kode za igro razkrila, da delo na igri zelo zamuja, implikacije javnega razkritja izvorne kode so bile z vidika razvijalca videoigre naravnost grozljive: kdo ima dostop do izvorne kode, ve, kako je igra narejena in lahko to zlorabi za goljufanje ali kakšen drug namen.



Gabe Newell, šef podjetja Valve, je imel zaradi pobega izvorne kode igre Half-Life 2 na splet velike težave. Ne le da se je Valve osramotil, ker je javnost izvedela, da je igra, katere razvoj je podjetje stal milijon dolarjev mesečno, še daleč od dokončanja, Newell tudi ni vedel, ali je izvorno kodo na splet spravil nekdo od njegovih sodelavcev ali je v njihove strežnike vdrl nekdo od zunaj. Zaupanje v podjetju je bilo načeto, zaposleni so ga spraševali, ali to ne pomeni le konca razvoja Half-Life 2, temveč celo konec Valva. Foto: Guliver Image

Izkazalo se je, da je v strežnike podjetja Valve vdrl mladi nemški heker Axel Gembe. Tega so sedem mesecev pozneje na domu obiskali nemški policijski specialci in ga aretirali.



Obtožili so ga kraje in deljenja intelektualne lastnine podjetja Valve, povzročil naj bi jim za 250 milijonov ameriških dolarjev škode. Primer je takrat sicer preiskoval tudi FBI, saj je šlo za hekerski napad na strežnike, ki so bili v ZDA.



Hekerski vdor in razkritje izvorne kode nista bistveno vplivala na kakovost ali priljubljenost videoigre Half-Life 2. Postala je takojšnja prodajna uspešnica, še danes pa velja za eno najboljših računalniških iger vse časov.

Gembe je pozneje na sodišču v Nemčiji krivdo priznal in dobil zgolj dve leti pogojne zaporne kazni. Na sojenju ni bil prisoten noben predstavnik podjetja Valve. Imel je srečo, da dve leti prej, ko je stopil v stik s podjetjem Valve in se jim opravičil za krajo izvorne kode, ni sprejel njihove ponudbe za službo in odletel v ZDA. Na letališču bi ga namreč najverjetneje pričakali možje v črnem. ZDA so od nemških oblasti namreč zahtevale izročitev Gembeja zaradi domnevnega kiberterorizma, a se to ni zgodilo.