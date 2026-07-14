Te lokacije v Dolomitih so letos obnorele družbena omrežja

Če bi še pred nekaj leti vprašali mlade, kam se odpravljajo poleti, bi večina odgovorila, da na morje. Letos pa se je trend spremenil. Dolomiti so postali ena najbolj zaželenih poletnih destinacij, njihove fotografije in videoposnetki pa vsak dan preplavljajo TikTok in Instagram. Pohodništvo je dobilo posebno mesto in postalo pravi poletni trend. Takšni trendi so zagotovo dobrodošli, saj spodbujajo gibanje, preživljanje časa v naravi in bolj zdrav življenjski slog. V nadaljevanju vam razkrivamo najbolj priljubljene destinacije letošnjega leta v Dolomitih, kjer se pohodništvo združi z razgledi, ki jemljejo dih.

Lago di Carezza

Lago di Carezza velja za eno najbolj pravljičnih jezer v Dolomitih. Njegova turkizna voda, obdana z gostim gozdom in mogočnimi vrhovi, ustvarja prizor, ki ga je skoraj nemogoče pozabiti. Od Ljubljane je oddaljen približno pet ur vožnje, do jezera pa vodi kratek in nezahteven sprehod, zato je odlična izbira tudi za tiste, ki si želijo le umirjenega dneva v naravi.

Lago di Sorapis

Lago di Sorapis je eno najbolj prepoznavnih jezer v Dolomitih, predvsem zaradi svoje svetlomodre barve, ki je videti skoraj neresnična. Do izhodišča boste iz Slovenije potrebovali približno štiri ure vožnje, nato pa vas čaka približno dve uri dolg pohod v eno smer. Pot je nekoliko zahtevnejša, a obiskovalce na koncu pričaka eden najlepših razgledov v celotnem gorovju.

Cadini di Misurina

Cadini di Misurina je razgledna točka, ki je letos postala prava uspešnica na TikToku in Instagramu. Dramatični skalni vrhovi ustvarjajo prizor, ki ga pogosto vidimo na fotografijah popotnikov z vsega sveta. Od Slovenije je oddaljena približno štiri ure vožnje, pohod do znamenitega razgleda pa je razmeroma kratek in traja približno pol ure.

#cadinidimisurina #trecime #trecime #sunrisehike ♬ suono originale - swami @claudiavannestee 📍Cadini di Misurina sunrise hike 💭🌄✨ Tips: • Make sure to book parking beforehand in high season (May–Oct) • If you book a slot, you have 12h to go in and out. We booked at 4:30, which was enough time to enter, do both hikes, have lunch, and get out. • We arrived at 6 AM and did the Cadini di Misurina hike first to watch the sunrise. It took us 1.5–2 hours. • In the morning it was cold, but once the sun came it was hot, so layer up. • Take the path on the right if you would like to avoid cliffs. • We waited around 10 min to take the pictures, only a few people in line. • After the Cadini di Misurina hike we did the full Tre Cime round, which took us 5 h. • Bring cash if you would like to buy drinks and food at the rifugios 💵 Both hikes are magnificent, so make sure to add them to your list when in the Dolomites 🫶🏻 #dolomites

Alpe di Siusi

Alpe di Siusi so največja visokogorska planota v Evropi in pravi raj za ljubitelje narave. Zeleni travniki, lesene koče in razgledi na vrhove ustvarjajo mirno in sproščeno vzdušje. Iz Slovenije boste do tja potrebovali približno pet ur vožnje, nato pa lahko izbirate med številnimi lahkimi in srednje zahtevnimi pohodniškimi potmi.

Seceda

Seceda je ena najbolj fotografiranih lokacij v Dolomitih, saj njeni strmi travnati grebeni in mogočne skalne stene ustvarjajo resnično spektakularno panoramo. Do kraja Ortisei je iz Slovenije približno pet ur vožnje, na vrh pa se lahko povzpnete peš ali z gondolo. Prav zaradi preprostejšega dostopa je Seceda priljubljena tako med pohodniki kot med tistimi, ki želijo samo uživati v razgledih.

Val di Funes

Val di Funes je slikovita dolina, znana po cerkvici Santa Maddalena in čudovitih pogledih na okoliške vrhove. Od Ljubljane je oddaljena približno pet ur vožnje, obiskovalci pa lahko uživajo v lahkih pohodih po travnikih, skozi gozdove in majhne gorske vasice.

Lago di Braies

Lago di Braies je verjetno najbolj znano jezero v Dolomitih in ena izmed lokacij, ki je letos povsem prevzela družbena omrežja. Smaragdna voda, leseni čolni in mogočne gore v ozadju ustvarjajo prizor kot iz filma. Iz Slovenije boste do njega potrebovali približno štiri ure in pol vožnje, sprehod okoli jezera pa je primeren za skoraj vse obiskovalce in traja približno eno uro.

Dodatna ideja za vse tiste, ki bi si želeli sanjske destinacije, vendar nekoliko bližje Sloveniji:

Laghi di Fusine (Belopeški jezeri)

Laghi di Fusine sta ledeniški jezeri tik ob slovensko-italijanski meji, ki navdušujeta z izjemno smaragdno barvo vode. Čeprav ne spadata med Dolomite, sta zaradi bližine Slovenije med najbolj priljubljenimi izleti. Vožnja iz Ljubljane traja približno uro in pol. Okoli jezer potekajo prijetne sprehajalne poti, razgledi na okoliške gore pa so osupljivi.

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