Avstrijski smučarski skakalec Niklas Bachlinger je po hudi poškodbi, ki jo je utrpel med julijskim treningom v Stamsu, ko si je poškodoval sprednjo križno vez v levem kolenu in oba meniskusa, že prestal operacijo in sporočil, da se bo vrnil še močnejši.

Pripravljalno obdobje se je za avstrijskega skakalca Niklasa Bachlingerja končalo s težjo poškodbo, po kateri je že prestal operacijo, zdaj pa ga čaka daljše okrevanje.

"Natrgana sprednja križna vezi in dva poškodovana meniskusa zagotovo niso bili na mojem "bingo seznamu" za leto 2026. Težak udarec, a ni razloga za obupavanje. Zdaj je vse odvisno od rehabilitacije, potrpežljivosti in trdega dela. Pot nazaj bo težka, ampak ne bom obupal. Hvala vsem, ki ste me podpirali v zadnjih nekaj dneh in mi še naprej stojite ob strani. Še posebej moji družini, prijateljem, avstrijski zvezi in KneeTeamTirol. To ni konec. Vrnil se bom. Močnejši. Se vidimo kmalu," je na družbenem omrežju Instagram zapisal 24-letni Avstrijec.

Bachlinger je v lanski poletni sezoni zmagal na dveh tekmah poletnega grand prixa, v svetovnem pokalu pa neuspešno lovil prve točke svetovnega pokala. V sezoni 2026/27 je Bachlinger dobil status člana A-ekipe, skupaj s Clemensom Aignerjem, Philippom Aschenwaldom, Lukasom Haagenom in Markusom Muellerjem.