Britanec po velikem preobratu ugnal Alcaraza

V argentinski prestolnici je Carlos Alcaraz slavil s 6:3, 7:5, tudi tokrat pa je bil na dobri poti do osme turnirske zmage, saj je vodil s 7:5 in 3:0. Potem pa je Cameron Norrie uprizoril preobrat in v dvoboju na videz zelo utrujenih igralcev slavil po dveh urah in 40 minutah.

Za Alcaraza je bil to tretji poraz v finalih turnirjev najvišje ravni, slavil je sedemkrat. Norrie je hkrati prekinil niz osmih zaporednih zmag v dvobojih 19-letnega Španca, potem ko se je ta vrnil po poškodbi in izpuščenem odprtem prvenstvu Avstralije.

Španec Carlos Alcaraz je proti Britancu zapravil vodstvo s 7:5 in 3:0. Foto: Reuters

Za Norrieja je bila lovorika v Riu peta v karieri in prva po Lyonu lanskega maja. Kasneje je Britanec igral tudi v polfinalu Wimbledona, kjer ga je ugnal kasnejši zmagovalec Srb Novak Đoković. V finalih turnirjev serije ATP nima najboljšega razmerja, saj je na zadnjih stopničkah izgubil devet obračunov.

Prvi naslov za Italijanko po letu 2021

Za Camilo Giorgi je to prvi naslov na najvišji ravni po letu 2021, ko je takrat slavila na odprtem prvenstvu Kanade. Skupno je na turnirjih WTA zanjo to četrta zmaga, šestkrat pa je izgubila v finalu.

Tokrat je v Mehiki po dveh urah in 25 minutah v treh nizih strla štiri leta mlajšo Švedinjo. Rebecca Peterson je tretjič v karieri igrala v finalu in prvič izgubila. Pred tem je leta 2019 dvakrat slavila na Kitajskem.

Švedinja je v zadnjem nizu že vodila z 2:0, a se je Giorgijeva nato odločno vrnila in dobila naslednjih šest iger za novo lovoriko. Pred finalom je zasedala 68. mesto na svetovni lestvici, zdaj pa se je znova vrnila med najboljših 50 igralk.