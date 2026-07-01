Spet bi bilo lahko še kako zanimivo

Tretji dan Wimbledona spet prinaša vrsto zanimivih dvobojev. Novak Đoković je pred velikim izzivom, saj ga bo na nasprotni strani čakal Stefanos Cicipas. Vprašanje je tudi, koliko posledic je padec pustil pri Janniku Sinnerju.

Tretji dan teniškega turnirja v Wimbledonu prinaša zelo zanimiv dvoboj. Na osrednjem igrišču se bosta pomerila Novak Đoković in Stefanos Cicipas, ki sta v preteklosti že igrala na največjih turnirjih. Srb je dobil vse pomembne medsebojne dvoboje, medtem ko Grk še išče pravo samozavest na igrišču. Cicipas je imel v zadnjem letu veliko težav s poškodbo hrbta in naj bi celo razmišljal o koncu kariere. Zdaj pravi, da bolečin ni več.

Jannik Sinner Foto: Reuters

Na osrednjem igrišču bo nastopil tudi prvi igralec sveta in lanski zmagovalec tega turnirja Jannik Sinner, ki ga po zahtevnem uvodnem dvoboju čaka Portugalec Nuno Borges. Italijan je v prvem krogu po padcu in petih nizih prestal težek dvoboj. Kako mu bo šlo tokrat?

Zanimivi dvoboji:

Jannik Sinner (Ita, 1) - Nuno Borges (Por)

Stefanos Cicipas (Grč) - Novak Đoković (Srb, 7)

Felix Auger-Aliassime (Kan, 3) - Dino Prižmić (Hrv)

Daniel Merida (Špa) - Danil Medvedjev (Rus, 8)

Mariano Navone (Arg) - Flavio Cobolli (Ita, 9) (prekinjen dvoboj 1. kroga)

Rafael Jodar (Špa, 23) - Pablo Carreño Busta (Špa)

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