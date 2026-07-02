Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Četrtek,
2. 7. 2026,
11.16

Osveženo pred

4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Katarina Pliškova Iga Swiatek Wimbledon Jelena Ribakina

Četrtek, 2. 7. 2026, 11.16

4 minute

Wimbledon (WTA), 4. dan

Karolina Pliškova piše eno lepših zgodb

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Katarina Pliškova | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V ženskem delu Wimbledona bo največ pozornosti za dvoboj med branilko naslova Igo Swiatek in Karolino Pliškovo.

Matteo Berrettini
Sportal Zdi se, da se Berrettini počuti vse bolje

Čehinja Karolina Pliškova piše eno najlepših zgodb letošnjega Wimbledona. Pred dvema letoma je zaradi hude poškodbe gležnja prestala dve operaciji, saj si je strgala vse vezi in obe tetivi. Zdaj pa v Wimbledonu kaže zelo dobre igre. Iga Swiatek se ob tem dobro zaveda, da jo čaka vse prej kot lahko delo.

Zanimiv dvoboj nas čaka tudi med Mayo Joint in Alexandro Ealo. Mladi igralki bosta ponovili lanski razburljivi finale Eastbourna, v katerem je Avstralka rešila kar štiri zaključne žogice.

Domače občinstvo bo stiskalo pesti tudi za Katie Swan, ko se bo pomerila z nekdanjo zmagovalko OP Avstralije Madison Keys.

Veronika Erjavec | Foto: Guliverimage Veronika Erjavec Foto: Guliverimage

Veronika Erjavec tokrat v ženskih dvojicah

Slovenske ljubitelje tenisa bo zanimal tudi nastop Veronike Erjavec, ki bo skupaj s Hrvatico Petro Marčinko igrala dvoboj prvega kroga ženskih dvojic. Nasproti jima bosta stali izkušena Rusinja Jekaterina Aleksandrova in obetavna Avstralka Maya Joint, ki veljata za favoritinji.

Zanimivi dvoboji:

Karolina Pliškova (Češ) – Iga Swiatek (Pol, 3) 
Caty McNally (ZDA) – Jelena Ribakina (Kaz, 2) 
Katie Swan (VBr) – Madison Keys (ZDA, 26) 
Amanda Anisimova (ZDA, 6) – Sofia Kenin (ZDA) 
Jasmine Paolini (Ita, 13) – Viktorija Golubic (Švi)

Preberite še:

 
đoković_thumb
Sportal Dekle je prebledelo: "Verjetno to le ni bila tako dobra šala" #video
Mira Andrejeva
Sportal Osaka spet navdušila, Andrejeva izpadla, Sabalenka se je namučila
Novak Đoković
Sportal Novak Đoković odpihnil Cicipasa, v tretjem krogu tudi Sinner
Katarina Pliškova Iga Swiatek Wimbledon Jelena Ribakina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.