Karolina Pliškova piše eno lepših zgodb

V ženskem delu Wimbledona bo največ pozornosti za dvoboj med branilko naslova Igo Swiatek in Karolino Pliškovo.

Čehinja Karolina Pliškova piše eno najlepših zgodb letošnjega Wimbledona. Pred dvema letoma je zaradi hude poškodbe gležnja prestala dve operaciji, saj si je strgala vse vezi in obe tetivi. Zdaj pa v Wimbledonu kaže zelo dobre igre. Iga Swiatek se ob tem dobro zaveda, da jo čaka vse prej kot lahko delo.

Zanimiv dvoboj nas čaka tudi med Mayo Joint in Alexandro Ealo. Mladi igralki bosta ponovili lanski razburljivi finale Eastbourna, v katerem je Avstralka rešila kar štiri zaključne žogice.

Domače občinstvo bo stiskalo pesti tudi za Katie Swan, ko se bo pomerila z nekdanjo zmagovalko OP Avstralije Madison Keys.

Veronika Erjavec Foto: Guliverimage

Veronika Erjavec tokrat v ženskih dvojicah

Slovenske ljubitelje tenisa bo zanimal tudi nastop Veronike Erjavec, ki bo skupaj s Hrvatico Petro Marčinko igrala dvoboj prvega kroga ženskih dvojic. Nasproti jima bosta stali izkušena Rusinja Jekaterina Aleksandrova in obetavna Avstralka Maya Joint, ki veljata za favoritinji.

Zanimivi dvoboji:



Karolina Pliškova (Češ) – Iga Swiatek (Pol, 3)

Caty McNally (ZDA) – Jelena Ribakina (Kaz, 2)

Katie Swan (VBr) – Madison Keys (ZDA, 26)

Amanda Anisimova (ZDA, 6) – Sofia Kenin (ZDA)

Jasmine Paolini (Ita, 13) – Viktorija Golubic (Švi)

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