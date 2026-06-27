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Teniški globus, 27. junij
Karolina Muchova po predaji osvojila turnir
Češka teniška igralka Karolina Muchova je zmagovalka turnirja WTA 500 v nemškem Bad Homburgu z nagradnim skladom 1,05 milijona evrov. V obračunu proti Japonki Naomi Osaka je prvi niz dobila s 6:1, v drugem pa je njena finalna tekmica zaradi poškodbe dvoboj predala pri zaostanku 0:1.
Osaka, sicer 15. igralka na jakostni lestvici WTA, je že v prvem nizu pri zaostanku 0:3 zahtevala zdravniško pomoč zaradi bolečin v gležnju. Po zdravniški pomoči je štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam - po dvakrat je zmagala v Melbournu in New Yorku - nadaljevala dvoboj, v začetku drugega niza pa ga je dokončno predala.
Devetindvajsetletna Muchova, trenutno 11. igralka na svetu, je v generalki za Wimbledon dosegla svojo tretjo turnirsko zmago. Prvič je zmagala v Seulu 2019, drugič pa letošnjega februarja na turnirju serije WTA 1000 v Dohi. Z osvojitvijo naslova se bo Čehinja na ponedeljkovi lestvici WTA vrnila med najboljšo deseterico sveta in zasedla deveto mesto.
Muchovo v prvem krogu najbolj slovitega teniškega turnirja na svetu čaka Rusinja Anastazija Zaharova, medtem ko se bo Osaka, če bo nastopila, pomerila s Francozinjo Elso Jacquemot.
- finale:
Karolina Muchova (Češ/4) - Naomi Osaka (Jap/6) 6:1, 1:0 - predaja.
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