Karolina Muchova po predaji osvojila turnir

Češka teniška igralka Karolina Muchova je zmagovalka turnirja WTA 500 v nemškem Bad Homburgu z nagradnim skladom 1,05 milijona evrov. V obračunu proti Japonki Naomi Osaka je prvi niz dobila s 6:1, v drugem pa je njena finalna tekmica zaradi poškodbe dvoboj predala pri zaostanku 0:1.

Osaka, sicer 15. igralka na jakostni lestvici WTA, je že v prvem nizu pri zaostanku 0:3 zahtevala zdravniško pomoč zaradi bolečin v gležnju. Po zdravniški pomoči je štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam - po dvakrat je zmagala v Melbournu in New Yorku - nadaljevala dvoboj, v začetku drugega niza pa ga je dokončno predala.

Devetindvajsetletna Muchova, trenutno 11. igralka na svetu, je v generalki za Wimbledon dosegla svojo tretjo turnirsko zmago. Prvič je zmagala v Seulu 2019, drugič pa letošnjega februarja na turnirju serije WTA 1000 v Dohi. Z osvojitvijo naslova se bo Čehinja na ponedeljkovi lestvici WTA vrnila med najboljšo deseterico sveta in zasedla deveto mesto.

Muchovo v prvem krogu najbolj slovitega teniškega turnirja na svetu čaka Rusinja Anastazija Zaharova, medtem ko se bo Osaka, če bo nastopila, pomerila s Francozinjo Elso Jacquemot.

* Bad Homburg, WTA 500 (1.049.083 evrov):

- finale:

Karolina Muchova (Češ/4) - Naomi Osaka (Jap/6) 6:1, 1:0 - predaja.

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