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Avtor:
STA

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
10.30

Osveženo pred

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Natisni članek
Eva Zatković slovenska ženska odbojkarska reprezentanca

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 10.30

1 ura, 21 minut

Eva Zatković se seli v Turčijo

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Eva Zatković | Eva Zatković bo kariero nadaljevala v Turčiji. | Foto Aleš Oblak

Eva Zatković bo kariero nadaljevala v Turčiji.

Foto: Aleš Oblak

Slovenska odbojkarska reprezentantka Eva Zatković bo kariero nadaljevala v Turčiji. Kot je 24-letna korektorica potrdila z objavo na družbenem omrežju Instagram, je za sezono 2026/27 podpisala pogodbo s turškim klubom Türk Hava Yollari.

"V okviru prestopnih dejavnosti naše prve ženske odbojkarske ekipe za sezono 2026/27 smo dosegli dogovor s slovensko reprezentantko, ki je nazadnje igrala za Liaoning Donggang Strawberry," so zapisali pri turškem klubu in Slovenki zaželeli dobrodošlico.

Po izkušnji na Kitajskem Zatković zdaj čaka dokazovanje v eni najbolj kakovostnih ženskih lig na svetu.

V Turčiji pa že igra ena Slovenka. Lana Ščuka Marušič je po dveh sezonah pri turškem Göztepeju zamenjala klub in bo v sezoni 2026/27 igrala za Bahcelievler, kot so sporočili pri tem klubu v začetku maja.

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