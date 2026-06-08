Eva Zatković se seli v Turčijo

Slovenska odbojkarska reprezentantka Eva Zatković bo kariero nadaljevala v Turčiji. Kot je 24-letna korektorica potrdila z objavo na družbenem omrežju Instagram, je za sezono 2026/27 podpisala pogodbo s turškim klubom Türk Hava Yollari.

"V okviru prestopnih dejavnosti naše prve ženske odbojkarske ekipe za sezono 2026/27 smo dosegli dogovor s slovensko reprezentantko, ki je nazadnje igrala za Liaoning Donggang Strawberry," so zapisali pri turškem klubu in Slovenki zaželeli dobrodošlico.

Po izkušnji na Kitajskem Zatković zdaj čaka dokazovanje v eni najbolj kakovostnih ženskih lig na svetu.

V Turčiji pa že igra ena Slovenka. Lana Ščuka Marušič je po dveh sezonah pri turškem Göztepeju zamenjala klub in bo v sezoni 2026/27 igrala za Bahcelievler, kot so sporočili pri tem klubu v začetku maja.

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