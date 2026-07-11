Nekdanji slovenski selektor Matjaž Kek je po vrnitvi na trenerski stolček Rijeke v pripravljalnem obdobju nanizal tri zmage nad slovenskimi prvoligaši, v četrto pa se mu ni izšlo. V petek so Rečani ostali praznih rok na prijateljski tekmi v Murski Soboti, kjer so izgubili proti Muri (1:2), s katerim so pred kratkim sklenili strateško partnerstvo. Črno-beli so se tako razveselili prve zmage pod vodstvom novega trenerja Mitje Möreca, zmagoviti zadetek pa je po izjemnem strelu v sodnikovem podaljšku dosegel Nino Kouter. Oba imata zelo lepe spomine na sodelovanje s Kekom, ko je bil še selektor Slovenije.

Nova sezona 1. SNL se bo na sončni strani Alp začela prihodnji konec tedna. Najboljši slovenski klubi se tako vneto pripravljajo na začetek prvenstvenih dvobojev. Mura je v petek sprejela v goste eminentnega tekmeca. V Fazaneriji, kjer so bila vrata zaprta za gledalce, je odigrala pripravljalno tekmo z Rijeko in se razveselila odmevne zmage (2:1). Premagala je enega najboljših hrvaških klubov, ki je pred kratkim s črno-belimi sklenil strateško partnerstvo, zanimanje slovenskih ljubiteljev nogometa pa se je glede Rijeke še dodatno okrepilo, ko je postalo jasno, da se na vroči trenerski stolček Matjaž Kek.

Mariborčan je pripravljalno obdobje začel zmagovito. Prvi del priprav je z Rijeko opravil v Kranjski gori in nanizal tri zmage nad slovenskimi prvoligaši. Ugnal je Bravo (2:1), Radomlje (2:0) in Brinje Grosuplje (3:0), v četrto pa se mu ni izšlo. Čeprav je Rijeka povedla v Prekmurju, je Mura na koncu po dramatičnem preobratu zmagala z 2:1.

Mura je proti Rijeki zaigrala v postavi: Fermišek, Trdin (od 70. De Jesus), Jelić Balta, Proleta (od 70. Amadou), Petrovič, Zalaznik, Kouter, Korošec, Kasalo, Butić (od 70. Kozar), Čakš (od 49. Aščić) in Antonič.

Preobrat Mure, Kouter poskrbel za zmago

Mitja Mörec je dočakal prvo zmago v vlogi trenerja Mure. Foto: Aleš Fevžer Rijeko je povedel v vodstvo Perujec Alfonso Barco, a je nato sledil preobrat. Najprej je v drugem polčasu po strelu z glavo izenačil Hrvat Borna Proleta, v sodnikovem podaljšku pa je kapetan Mure Nino Kouter z natančnim strelom s 16 metrov postavil končni rezultat (2:1). S tem je poskrbel za prvo zmago črno-belih pod vodstvom Mitje Möreca in prvi poraz Matjaža Keka, odkar se je vrnil k Rijeki.

Zanimivo je, da sta tako Kouter kot Mörec v preteklosti oblekla dres slovenske reprezentance ravno takrat, ko je bil selektor Kek. Tako imata na sodelovanje z Mariborčanom lepe spomine, tokrat pa sta mu prizadejala prvi poraz, ki pa Rečane ni posebej bolel. Vendarle je šlo zgolj za pripravljalno tekmo dveh partnerjev.

Alen Kozar je eden izmed številnih poletnih novincev v vrstah Mure. Nekdanji kapetan je zaigral proti Rijeki. Foto: Jure Banfi

Pri Muri je bilo čustveno, v 70. minuti je vstopil v igro povratnik, nekdanji kapetan Alen Kozar, proti Rijeki, ki ga je posodila Muri, pa je zaigral tudi mladi hrvaški napadalec Marko Aščić. Ta je sicer najboljši strelec Mure v pripravljalnem obdobju, dosegel je dva zadetka, črno-belim pa bo kot posojen igralec Rijeke pomagal do konca sezone.

Se na Reko seli Igor Vekić?

Tako se je Matjaž Kek veselil leta 2017, ko je Rijeko popeljal do zgodovinske dvojne krone na Hrvaškem. Foto: Grega Valančič/Sportida Rijeka bo vstopila v novo sezono 23. julija, ko jo čaka prva tekma v Evropi. V 2. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo jo čaka poraženec spopada 1. kroga kvalifikacij za ligo Europa med bolgarskim CSKA Sofija in severnoirskim Derry Cityjem. CSKA je prvo tekmo dobila s 3:2, tako da na Reki še ne vedo z gotovostjo, s kom se bodo pomerili na evropski uverturi.

Kek bo vstopil v novo sezono hrvaškega prvenstva 1. avgusta proti novincu Rudešu, že teden dni pozneje pa sledi poslastica, saj se bo spopadel s prvakom Dinamom iz Zagreba. Na tem dvoboju se bo po dolgem času srečal z nekdanjim varovancem Miho Zajcem, kateremu je leta 2024 pokvaril otroške sanje o tem, da bi zaigral za Slovenijo na velikem tekmovanju.

Bo Igor Vekić, dolgoletni rezervni reprezentančni vratar Slovenije, nadaljeval kariero na Reki? Foto: Aleš Fevžer

Rijeka se sicer po poročanju SportKluba zanima tudi za prihod slovenskega reprezentančnega vratarja Igorja Vekića, ki je z Vejlem na Danskem izpadel v drugo ligo. Kek, ki je na Reki nasledil Victorja Sancheza, ga odlično pozna, tako da bi se lahko nadaljeval niz številnih slovenskih legionarjev pri reškem klubu. V prejšnji sezoni je barve Rijeke zastopal Dejan Petrovič, ki pa se je po koncu sezone preselil na drugi konec sveta v Malezijo.

Mura – odigrane pripravljalne tekme (poletje 2026):

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Muro 20. junij Ararat (Arm – 1. liga) 1:1 Čakš 26. junij Sturm Gradec (Avt – 1. liga) 0:5 / 4. julij Noah (Arm – 1. liga) 1:1 Aščić 5. julij Beltinci (Slo – 2. liga) 1:4 Aščić 10. julij Rijeka (Hrv - 1. liga) 2:1 Proleta, Kouter 11. julij Hartberg (Avt – 1. liga)