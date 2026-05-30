Arsenal v podaljšku ni dobil 11-metrovke, Arteta izgubil živce #vŽivo

Francoski PSG drugič ali angleški Arsenal prvič. V Budimpešti bomo dobili zmagovalca 71. izvedbe najelitnejšega evropskega tekmovanja v klubskem nogometu, lig prvakov. Lahko disciplinirani in kompaktni Londončani zaustavijo nepredvidljive, prilagodljive in po potrebi kaotične Parižane? Arsenal je prišel v vodstvo že v šesti minuti, ko je zadel Kai Havertz. Šele po debeli uri igre je PSG prišel do izenačenja, z bele pike je zadel Ousmane Dembele. Po rednem delu tekme je ostalo 1:1 in zdaj igrajo podaljška.

Liga prvakov, finale:

Sobota, 30. maj

Kai Havertz zadel že v šesti minuti

Kai Havertz je zadel za vodstvo Arsenala z 1:0. Foto: Reuters Londonski Arsenal je po dolgih 22 letih dočakal 14. angleški naslov. Branilec evropske lovorike PSG pa mu je stal na poti do prve lovorike v prestižni ligi prvakov. Francozi so bili favoriti na stavnicah, a Londončani so prvi pogumno krenili po zadetek. Z nekaj sreče se je v šesti minuti povsem sam z žogo znašel Kai Havertz, stekel v protinapad in neubranljivo streljal. Številni Arsenalovi navijači na stadionu v Budimpešti so ponoreli od navduševanja. Šestindvajsetletni Nemec je v finalu lige prvakov že zadel, pred petimi leti, ko je evropski naslov slavil s Chelseajem. V nadaljevanju prvega polčasa je imel PSG veliko terensko premoč (77 odstotkov igralnega časa je imel žogo v svoji posesti), a ob globoki obrambni postavitvi Arsenala ni prišel do nobene prave priložnosti.

PSG do izenačenja z bele pike

Cristhian Mosquera je zakrivil 11-metrovko. Foto: Reuters Vse do 62. minute smo čakali, da se je vendarle znova zgodilo nekaj zanimivega. Cristhian Mosquera je v kazenskem prostoru podrl Khvicho Kvaratskhelio. Glavni sodnik je pokazal na belo piko, se je pa nogometaš Arsenala vsaj izognil rumenemu kartonu, ki bi bil zanj drugi in bi moral predčasno v slačilnico. Ousmane Dembele je zanesljivo izkoristil najstrožjo kazen in PSG je prišel do izenačenja na 1:1. In šele zatem se je igra nekoliko bolj razživela, nekaj bližje drugemu zadetku so bili Parižani, v 77. minuti Kvaratskhelia in v 89. Vitinha. Ostalo je 1:1 in tekma je šla v podaljška.

V prvem podaljšku je bilo najbolj vroče, ko je v kazenskem prostoru padel Noni Madueke. Sodnik je samo zamahnil z roko. Declan Rice in trener Arsenala Mikel Arteta sta tako dolgo protestirala, češ da bi morala biti 11-metrovka, da sta oba prejela rumeni karton.

Lestvica po ligaškem delu:

Najboljši strelci: 15 – Mbappe (Real)

14 – Kane (Bayern)

10 – Gordon (Newcastle), Kvaratskhelia (PSG), Alvarez (Atletico)

8 – Haaland (Manchester City)

7 – Dembele (PSG), Luis Diaz (Bayern), Osimhen (Galatasaray)

6 – Barnes (Newcastle), Fermin Lopez (Barcelona), Hauge (Bodø/Glimt), Martinelli (Arsenal), Sørloth (Atletico), Vitinha (PSG), Yamal (Barcelona), Gyökeres (Arsenal)

Pokal za zmagovalca lige prvakov. Foto: Reuters