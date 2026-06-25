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Avtorji:
B. B., STA

Četrtek,
25. 6. 2026,
17.44

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

Natisni članek

Natisni članek
Kenzo Kies Guingamp

Četrtek, 25. 6. 2026, 17.44

48 minut

Tragična nesreča

Francoski nogometaš se je utopil v Roni

Avtorji:
B. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12
Kenzo Kies_thumb | Kenzo Kies se je veliko prekmalu poslovil. | Foto Platforma X

Kenzo Kies se je veliko prekmalu poslovil.

Foto: Platforma X

Kenzo Kies, 21-letni francoski nogometaš drugoligaša Guingampa, je umrl, potem ko je utonil v reki Roni. Guingamp in njegov prejšnji klub Saint-Etienne sta se mu poklonila v objavah na spletnih omrežjih v sredo pozno zvečer, poroča nemška agencija dpa.

Mediji trdijo, da se je Kies v ponedeljek sredi vročinskega vala s prijatelji kopal na mestu, ki je veljalo za nevarno in kjer je bilo plavanje prepovedano. Povedali so, da so gasilci rešili tri ljudi, medtem ko je bil Kies v kritičnem stanju in je kasneje umrl.

V Franciji je v zadnjem času prišlo do številnih smrtnih nesreč pri plavanju, saj so se temperature na mnogih območjih povzpele precej nad 40 stopinj Celzija, ljudje pa iščejo osvežitev tudi na mestih, kjer ne bi smeli.

Kenzo Kies Guingamp
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