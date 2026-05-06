Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., STA

Sreda,
6. 5. 2026,
21.24

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
NK Nafta Lendava NK Triglav NK Brinje Grosuplje Druga liga

Sreda, 6. 5. 2026, 21.24

1 ura, 8 minut

Druga liga, 27. krog

Nafta še korak bližje vrnitvi med elito

Avtorji:
R. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Nafta | Nogometađši Nafte so storili pomemben korak k vrnitvi v prvo ligo. | Foto Jure Banfi

Nogometađši Nafte so storili pomemben korak k vrnitvi v prvo ligo.

Foto: Jure Banfi

Nogometaši lendavske Nafte so v 27. krogu 2. slovenske lige v gosteh premagali Bilje z 1:0 in naredili nov korak proti vrnitvi v prvoligaško konkurenco. Edini zadetek za še vedno neporaženo lendavsko zasedbo je dosegel Aron Dragoner v 14. minuti. Na drugem mestu, ki prinaša dodatne kvalifikacije za preboj med prvoligaše, so še naprej Grosupeljčani, ki so doma proti sežanskemu Taboru slavili z 2:1, prvi gol je prispeval Nikola Jovićević, s 14 goli četrti strelec lige.

Tretjeuvrščeni kranjski Triglav je ugnal dekanski Jadran z 2:0 in vpisal osmo zaporedno zmago in niz neporaženosti podaljšal na 11 tekem.

Na preostalih tekmah so Beltinci doma proti Bistrici slavili s 3:0 in ostali na četrtem mestu, Murat Bajraj je dosegel dva gola in se s skupno 19 izenačil na vrhu lestvice strelcev z Amadejem Marošo iz Nafte.

Dravinja je proti Iliriji po preobratu zmagala z 2:1, Krka pa je proti Gorici izgubila z 1:4 (po dvakrat sta zadela Tien Goga in Prosper Nwachukwu), kar Novogoričanom še ohranja nekaj upanja po obstanku v ligi. V zadnjih treh krogih bodo igrali proti Dravinji in Iliriji doma ter proti Krškemu Posavju v gosteh.

Druga liga, 27. krog:

Sreda, 6. maj:

Četrtek, 7. maj:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

19  Bajraj (Beltinci), Maroša (Nafta)
17  Vinogradac (Triglav)
14  Jovičević (Brinje), 
13 – Marsetič (Bistrica)
10 – Brkić (Triglav), Kregar (Triglav)
9 – Nwachukwu (Gorica/Krško), Urrutia Sabella (Ilirija), Zorica (Nafta)
8 – Krefl (Rudar)
– Ikač (Brinje/Jesenice), Kulenović (Rudar), Magdić (Triglav), Močnik (Beltinci), Radović (Krško)

Nafta Lendava
Sportal Nafta zmagala v Ljubljani, Lendavčani vse bližje 1. SNL
Olimpija : Primorje, Prva liga Telemach
Sportal Najvišji globi Ljubljani in Kopru
NK Maribor, Feđa Dudić
Sportal Feđa Dudić ni več trener Maribora
NK Nafta Lendava NK Triglav NK Brinje Grosuplje Druga liga
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.