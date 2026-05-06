Nafta še korak bližje vrnitvi med elito

Nogometaši lendavske Nafte so v 27. krogu 2. slovenske lige v gosteh premagali Bilje z 1:0 in naredili nov korak proti vrnitvi v prvoligaško konkurenco. Edini zadetek za še vedno neporaženo lendavsko zasedbo je dosegel Aron Dragoner v 14. minuti. Na drugem mestu, ki prinaša dodatne kvalifikacije za preboj med prvoligaše, so še naprej Grosupeljčani, ki so doma proti sežanskemu Taboru slavili z 2:1, prvi gol je prispeval Nikola Jovićević, s 14 goli četrti strelec lige.

Tretjeuvrščeni kranjski Triglav je ugnal dekanski Jadran z 2:0 in vpisal osmo zaporedno zmago in niz neporaženosti podaljšal na 11 tekem.

Na preostalih tekmah so Beltinci doma proti Bistrici slavili s 3:0 in ostali na četrtem mestu, Murat Bajraj je dosegel dva gola in se s skupno 19 izenačil na vrhu lestvice strelcev z Amadejem Marošo iz Nafte.

Dravinja je proti Iliriji po preobratu zmagala z 2:1, Krka pa je proti Gorici izgubila z 1:4 (po dvakrat sta zadela Tien Goga in Prosper Nwachukwu), kar Novogoričanom še ohranja nekaj upanja po obstanku v ligi. V zadnjih treh krogih bodo igrali proti Dravinji in Iliriji doma ter proti Krškemu Posavju v gosteh.

Druga liga, 27. krog:

Sreda, 6. maj:

Četrtek, 7. maj:

Lestvica: