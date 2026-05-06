Druga liga, 27. krog
Nafta še korak bližje vrnitvi med elito
Nogometaši lendavske Nafte so v 27. krogu 2. slovenske lige v gosteh premagali Bilje z 1:0 in naredili nov korak proti vrnitvi v prvoligaško konkurenco. Edini zadetek za še vedno neporaženo lendavsko zasedbo je dosegel Aron Dragoner v 14. minuti. Na drugem mestu, ki prinaša dodatne kvalifikacije za preboj med prvoligaše, so še naprej Grosupeljčani, ki so doma proti sežanskemu Taboru slavili z 2:1, prvi gol je prispeval Nikola Jovićević, s 14 goli četrti strelec lige.
Tretjeuvrščeni kranjski Triglav je ugnal dekanski Jadran z 2:0 in vpisal osmo zaporedno zmago in niz neporaženosti podaljšal na 11 tekem.
Na preostalih tekmah so Beltinci doma proti Bistrici slavili s 3:0 in ostali na četrtem mestu, Murat Bajraj je dosegel dva gola in se s skupno 19 izenačil na vrhu lestvice strelcev z Amadejem Marošo iz Nafte.
Dravinja je proti Iliriji po preobratu zmagala z 2:1, Krka pa je proti Gorici izgubila z 1:4 (po dvakrat sta zadela Tien Goga in Prosper Nwachukwu), kar Novogoričanom še ohranja nekaj upanja po obstanku v ligi. V zadnjih treh krogih bodo igrali proti Dravinji in Iliriji doma ter proti Krškemu Posavju v gosteh.
Lestvica:
Najboljši strelci:
19 – Bajraj (Beltinci), Maroša (Nafta)
17 – Vinogradac (Triglav)
14 – Jovičević (Brinje),
13 – Marsetič (Bistrica)
10 – Brkić (Triglav), Kregar (Triglav)
9 – Nwachukwu (Gorica/Krško), Urrutia Sabella (Ilirija), Zorica (Nafta)
8 – Krefl (Rudar)
7 – Ikač (Brinje/Jesenice), Kulenović (Rudar), Magdić (Triglav), Močnik (Beltinci), Radović (Krško)