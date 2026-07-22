Dolgoletni nogometni sodnik v premier ligi Anthony Taylor se pri 47 letih upokojuje od sodniškega dela. Taylor je bil 14 let tudi sodnik na Fifinih tekmovanjih, sodil je na dveh svetovnih prvenstvih, zadnjo tekmo pa je odsodil v osmini finala med Španijo in Portugalsko.

Sedeminštiridesetletnik je po 831 tekmah v angleških, evropskih in mednarodnih tekmovanjih končal svojo kariero. Na domačih tekmah je Taylor sodil vse večje finale angleškega pokala, med drugim finale FA pokala v letih 2017 in 2020 ter finale ligaškega pokala leta 2015, pa tudi 432 tekem premier lige. Štirinajst let je bil tudi na mednarodnem seznamu Fife in bil izbran za predstavnika Anglije na svetovnih prvenstvih leta 2022 in 2026.

Taylor je ob napovedi upokojitve namignil, da je bila njegova odločitev posledica močnega pritiska in nenehnega nadzora, s katerim se je soočal na tem položaju. "Sojenje na elitni ravni je bil izjemen privilegij, a pritisk je močan in nadzor nenehen. Zdaj je pravi čas, da se umaknem in se veselim prehoda v naslednje poglavje svoje kariere."

Med drugim so ga leta 2023 navijači Rome na letališču v Budimpešti javno napadli, potem ko ga je po porazu kluba proti Sevilli v finalu lige Europa kritiziral njihov takratni trener Jose Mourinho. Lani je razkril, da njegova družina ne hodi več na tekme, ki jih sodi, hkrati pa je kritiziral pričakovanja popolnosti, ki jih imajo sodniki, in priznal, da je večkrat razmišljal o tem, da bi prenehal soditi. Glede incidenta na Madžarskem je za BBC Sport povedal: "To je zagotovo najhujši položaj, s katero sem se soočil glede zlorab. Ne samo zato, ker sem takrat potoval z družinskimi člani, ampak to poudarja tudi vpliv vedenja ljudi na druge. To te prisili, da razmisliš, ali si sploh naredil napako, ko si potoval z družino."

Taylor je v sezoni 2025/26 sodil več tekem premier lige kot kdorkoli drug, njegova zadnja tekma pa je bila zmaga West Hama nad Leedsom s 3:0 v zadnjem krogu.

Preberite še: