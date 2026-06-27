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Avtor:
STA

Sobota,
27. 6. 2026,
21.00

Osveženo pred

40 minut

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Natisni članek
Tony Parker

Sobota, 27. 6. 2026, 21.00

40 minut

Legendarni francoski košarkar

Tony Parker bo novi trener Asvela

Avtor:
STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Tony Parker | Tony Parker | Foto Reuters

Tony Parker

Foto: Reuters

Nekdanji francoski košarkar Tony Parker bo novi trener Asvela. Štiriinštiridesetletnik je od leta 2014 predsednik kluba iz Lyona, zdaj pa bo prevzel vodenje evroligaške zasedbe, ki je minulo sezono končala na dnu razpredelnice med evropsko elito.

"Asvel z imenovanjem Tonyja Parkerja odpira novo poglavje v bogati zgodovini," je klub zapisal na spletni strani. Klub se v prihajajočo sezono podaja z ogromnimi ambicijami v francoskem prvenstvu in evroligi, na igralskem trgu pa se poteguje za nekatera velika imena, kot so Sylvain Francisco, Armoni Brooks in Daniel Theis.

"Čutim neizmeren ponos ob prevzemu te odgovornosti v klubu. Vsakodnevno vračanje ob parket, ponovno doživljanje adrenalina in vodenje ekipe pri njenem razvoju so izzivi, ki me močno motivirajo," je v izjavi za klub dejal 44-letni Tony Parker.

Legendarni Francoz je v ligi NBA osvojil štiri šampionske prstane s San Antonio Spurs. Dres s številko devet visi tudi pod stropom dvorane v San Antoniu. V karieri je Parker igral še za PSG-Racing, Asvel in Charlotte Hornets. V NBA je skupaj odigral 1254 tekem, od tega 1198 za Spurs, in v povprečju dosegel 15,5 točke in 5,6 asistence na tekmo.

Tony Parker
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