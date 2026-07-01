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Avtor:
STA

Sreda,
1. 7. 2026,
19.23

Osveženo pred

42 minut

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Natisni članek
Moritz Wagner Orlando Magic Brooklyn Nets Liga NBA Liga NBA

Sreda, 1. 7. 2026, 19.23

42 minut

NBA

Moritz Wagner iz Orlanda v Brooklyn

Avtor:
STA

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Moritz Wagner | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nemški košarkarski reprezentant in svetovni prvak iz leta 2023 Moritz Wagner bo po poročanju ameriške televizijske mreže ESPN kariero v ligi NBA nadaljeval pri Brooklyn Nets. Devetindvajsetletni krilni center bo v dveh letih zaslužil 19 milijonov dolarjev oziroma 16,7 milijona evrov.

Wagner je v najmočnejši košarkarski ligi na svetu igral tudi za Los Angeles Lakers, Washington Wizards in Boston Celtics.

Med letoma 2021 in 2026 si je pri floridski ekipi delil slačilnico z mlajšim bratom Wagnerjem, ki ostaja v Orlandu.

Decembra 2024 si je strgal križne vezi, po vrnitvi na igrišče pa več ni dobil toliko priložnosti kot v preteklosti.

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