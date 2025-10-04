Visok poraz slovenske ragbijske reprezentance v Avstriji

Slovenska reprezentanca v ragbiju je v 1. krogu evropskega konferenčnega pokala v skupini B v Kremsu igrala proti Avstriji. Slednja je zanesljivo zmagala, končni izid je bil 62:7.

Encijani so lani blesteli v skupini D, kjer so zmagali na vseh tekmah in zasedli prvo mesto. Letos pa jih v skupini B čaka precej težja konkurenca na čelu s prvimi favoriti Avstrijci.

To ni bil prvi obračun z Avstrijo, ta je bila boljša že pred letom in pol, ko je slavila v Ljubljani z 31:14. Tokrat je slovenska izbrana vrsta v Krems odpotovala močno oslabljena, brez ključnih igralcev iz tujine, kar so domačini znali izkoristiti in prevladovali skozi celoten obračun.

Naslednja tekma Slovence čaka čez teden dni

Kot so sporočili s slovenske ragbijske zveze, selektor Peter Kavčič po tekmi ni iskal izgovorov, a priznal, da so manjkale nekatere pomembne okrepitve, med drugimi tudi bratje Škofič, ki jih ne bo niti na naslednji tekmi. Bo pa tam Lewis Podpadec.

Slovence naslednja tekma čaka čez en teden, ko bodo ob 14. uri v Stanežičah gostili Madžarsko. V skupini B sta sicer še Srbija in Slovaška. S slednjima se bo Slovenija merila aprila prihodnje leto. Zmagovalec skupine se lahko prebije v boj za napredovanje v višji razred.

Srbija je danes v gosteh visoko odpravila Madžare z 59:26.