Sprinterji na čelu s Čurinom Prapotnikom znova hitri v Mariboru

V Mariboru so se na tretjem mitingu slovenske mednarodne lige Telekoma Slovenije znova izkazali slovenski tekači in tekačice v sprintih. Čurin Prapotnik Anej (Ptuj) je zmagal na 100 m z novim lepim časom 10,21 sekunde (veter dovoljenih +1,4 m/s) in za osem stotink zaostal za slovenskim rekordom Matica Osovnikarja.

Članici ljubljanskega Žaka Zala Istenič in Lina Hribar sta bili po pričakovanjih na prvih dveh mestih na 200 m, Istenič je tekla 23,09, Hribar pa je s 23,29 ponovno popravila osebni rekord. Filip Jakob Demšar (Žak) je na 110 m ovire zmagal s 13,81.

Slovenski rekorder na 400 m Rok Ferlan (Triglav) je bil po poškodbi in devetmesečni odsotnosti drugi s 46,18, z osebnim rekordom 46,15 ga je v tesnem obračunu ugnal Lovro Mesec Košir (Žak). Na 200 m se je pod 21 sekundami edini spusti Andrej Skočir (Žak) z 20,94 v svojem tretjem teku dneva.

Filip Jakob Demšar (Žak) je zmagal na 110 m z ovirami. Foto: Jure Banfi

Na 21. memorialu Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana, ki ga tudi letos zaradi gradnje novega atletskega centra v Šiški še vedno niso mogli pripraviti v Ljubljani, je v osrednji disciplini, na 100 m, Čurin Prapotnik v kvalifikacijah tekel 10,32.

Devet desetink je za osebnim rekordom zaostal Andrej Skočir (Žak, 10,41). Član ptujskega kluba je nato v finalu še izboljšal zmagoviti čas in za tri stotinke zaostal za osebnim rekordom, ki ga je dosegel v nedeljo na domačem mitingu.

"Danes sem bil nekako brez energije, če primerjam ta tek s tistim v nedeljo na Ptuju. Kljub temu sem zadovoljen, ker imam stabilne čase in sem letos napravil kar lep korak naprej, posebej v drugem delu teka. Ni se mi treba več krčevito boriti, da bi bil hiter, in ta sproščenost pomaga. Kljub temu pa še nisem povsem v tekmovalnem ritmu po napornih treningih," je dejal Čurin Prapotnik.

V finalu je ugnal Jerneja Gumilarja (Žak, 10,38), pet stotink za slednjim pa je bil Skočir (10,43). To je lep obet za slovensko štafeto, tudi zato, ker je Demšar še izboljšal svoj uvodni tek sezone na Ptuju in dokazal, da se lepo vrača po poškodbi.

"Nisem najbolj zadovoljna, veter nam tudi ni koristil, vendar pa sem vseeno tekla kar dober izid," je imela mešane občutke Istenič. "Zelo sem zadovoljna, ponovno sem krepko popravila osebni rekord," pa je bila vesela Hribar.

"Lepo je na prvi tekmi v sezoni prehiteti slovenskega rekorderja. Med tekom me je prehitel, a sem prišel znova na čelo in sledil je tesen obračun za zmago," je tek strnil Mesec Košir. Ferlan pa je bil zadovoljen, da je s solidnim časom odprl sezono. "Led je prebit, kar težko je vedeti po premoru, kje si. Sedaj upam na stopnjevanje forme," pa si je zaželel Ferlan, ki je slovenski rekord izboljšal lani prav v Mariboru na ekipnem EP.

Milica Emini, srbska rekorderka, ki nastopa za ljubljanski Žak, je na 100 m ovire slavila v kvalifikacijah s 13,15 sekunde, druga je bila z osebnim rekordom 13,38 Katjuša Jordan Nadižar (Kranj). Slednja je tega v finalu še izboljšala na 13,27 (+1,2 m/s) in zmagala pred Emini (13,31), ki se je spotaknila ob zadnjo oviro.

V kvalifikacijah sta bili na 100 m po pričakovanjih prvi Istenič (11,28) in Hribar (11,48), ki pa v finalu nista tekli, tam je zmagala tretja z kvalifikacij in nekdanja tekačica na visokih ovirah Joni Tomičić Prezelj (Olimpija) z 11,57, a v malo premočnem vetru za priznavanje rekordov (+3,3 m/s),

Dva tekmovalca sta v skoku v daljino presegla mejo osmih metrov, oba sta to dosegla v zadnji seriji. Najprej je Hrvat Filip Pravdica z 8,09 m prevzel vodstvo, nato ga je v zadnjem skoku tekme za dva centimetra ugnal Madžar Kristof Pap (8,11 m). Na tretjem mestu je Dino Subašić iz Velenja popravil osebni rekord na 7,72 m.

Naslednji miting slovenske serije bo 10. junija v Celju.