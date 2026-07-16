Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
16. 7. 2026,
20.20

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Anej Čurin Prapotnik atletika

Četrtek, 16. 7. 2026, 20.20

5 minut

Bronasti miting v Luzernu

Slovenska štafeta 4 x 100 s slovenskim rekordom druga

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Anej Čurin Prapotnik | Anej Čurin Prapotnik | Foto Aleš Fevžer

Anej Čurin Prapotnik

Foto: Aleš Fevžer

Moška atletska štafeta 4 x 100 metrov je z 38,91 sekunde in slovenskim rekordom zasedla drugo mesto v Luzernu. Na bronastem mitingu Svetovne atletike so Staš Tin Lorbar, Filip Oiclj, Andrej Skočir in Anej Čurin Prapotnik zaostali le za Nemčijo, ki je tekla 38,29 sekunde, tretja še bila Švedska z 38,96.

Slovenska četverica je izboljšala prejšnji državni rekord 38,99 sekunde, ki so ga Jernej Gumilar, Jurij Beber, Skočir in Čurin Prapotnik dosegli 20. julija lani v norveškem Bergnu.

Nemci Kevin Kranz, Marvin Schulte, Heiko Gussmann in Lucas Ansah Peprah so manj kot sekundo zaostali za izidom sezone 37,43, ki ga je štafeta ZDA odtekla maja letos.

Ob 21.55 bo na startu tudi slovenska ženska štafeta na 4 X 100 m.

Matic Osovnikar
Sportal Matic Osovnikar navdušen nad novim valom: Prav nobenih slabih občutkov ni, ker sem ostal brez rekorda
Anej Čurin Prapotnik atletika
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.