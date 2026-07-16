Slovenska štafeta 4 x 100 s slovenskim rekordom druga

Moška atletska štafeta 4 x 100 metrov je z 38,91 sekunde in slovenskim rekordom zasedla drugo mesto v Luzernu. Na bronastem mitingu Svetovne atletike so Staš Tin Lorbar, Filip Oiclj, Andrej Skočir in Anej Čurin Prapotnik zaostali le za Nemčijo, ki je tekla 38,29 sekunde, tretja še bila Švedska z 38,96.

Slovenska četverica je izboljšala prejšnji državni rekord 38,99 sekunde, ki so ga Jernej Gumilar, Jurij Beber, Skočir in Čurin Prapotnik dosegli 20. julija lani v norveškem Bergnu.

Nemci Kevin Kranz, Marvin Schulte, Heiko Gussmann in Lucas Ansah Peprah so manj kot sekundo zaostali za izidom sezone 37,43, ki ga je štafeta ZDA odtekla maja letos.

Ob 21.55 bo na startu tudi slovenska ženska štafeta na 4 X 100 m.