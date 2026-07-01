Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
1. 7. 2026,
23.55

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Novo mesto Atletska liga Telekom Slovenije Kristjan Čeh Kristjan Čeh Anej Čurin Prapotnik Maja Bedrač Agata Zupin

Sreda, 1. 7. 2026, 23.55

16 minut

Novo mesto, atletski miting mednarodne lige Telekoma Slovenije

Čeh zmagal z rekordom stadiona, Čurin Prapotnik pod 21 sekundami

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Kristjan Čeh | Kristjan Čeh je zmagal z rekordom stadiona. | Foto Aleš Fevžer

Kristjan Čeh je zmagal z rekordom stadiona.

Foto: Aleš Fevžer

Kristjan Čeh (Ptuj) je na 37. mednarodnem atletskem mitingu v Novem mestu v metu diska zmagal z 68,47 metra, kar je rekord stadiona. Anej Čurin Prapotnik (Ptuj) je na 200 m tekel pod 21 sekundami in z 20,90 postavil osebni rekord. Precej pod 50 sekundami je za osebni rekord 49,85 na 400 m ovire tekel član piranskega kluba Mitja Zubin.

Med atletinjami je bila v tej disciplini prva slovenska rekorderja Agata Zupin z 58,13. Maja Bedrač, klubska kolegica Čeha, je v skoku v daljino s 6,48 metra znova dobro opravila svoje delo.

Brez ovir sta stadionski krog najhitreje pretekla Maj Janža s 46,92 in Avstralka Rebecca Bennett z 52,70. Na drugem mestu se ji je z najboljšim časom kariere 52,76 približala obetavna članica ljubljanskega Kronosa Maša Medjimurec, rojen leta 2007.

Na 100 m je osebni rekord za zmago z 10,52 dosegel Timotej Cvelbar, na 200 m pa sta pod 24 sekundami tekli le Hrvatica Veronika Drljača (23,56) in članica ljubljanskega Žaka Pika Bikar Kern s 23,89.

Konstantni meti prek 66 metrov

Čeh je imel za nov zelo dober nastop le en neveljaven met v drugi seriji, sicer pa je imel zelo konstantne mete 66,62, 67,60, 68,47, 66,99 in 67,07 metra.

"Želel sem vreči prek 70 m, ne le rekorda stadiona." | Foto: Aleš Fevžer "Želel sem vreči prek 70 m, ne le rekorda stadiona." Foto: Aleš Fevžer

"Želel sem vreči prek 70 m, ne le rekorda stadiona. Ampak sem bil kar utrujen, že od jutra se nisem najbolje počutil. Kar dolgo sem čakal na mete zaradi velikega števila tekmovalcev. Veter je pihal tudi od zadaj, v hrbet, kar za disk ni dobro. Če sem na slab dan presegel 68 m, je to res zelo dobro," je pojasnil Čeh, ki ga 4. julija čaka diamantna liga v Eugenu.

"Na 200 m še vedno tečem bolj za trening"

"Bili so kar dobri pogoji, dež me ni toliko motil, bil je celo osvežilen, ker je kar toplo. Na 200 m še vedno tečem bolj za trening in zato je bil nastop kar OK. Tudi naprej bo 100 m moja glavna disciplina. Imel sem kar nekako psihičen blok za daljšo daljavo v preteklosti, a sedaj je vse bolje," je dejal Anej Čurin Prapotnik.

Nedavno je izboljšal slovenski rekord na 100 m Matica Osovnikarja, slednji ima še vedno državni rekord na pol stadionskega kroga z 20,47 iz leta 2004. Ob dovoljenem vetru v hrbet m (+1,2 m/s) sta bila tokrat blizu meje 21 sekund tudi tekač na 400 m Lovro Mesec Košir, ki je z 21,01 tudi tekel osebni rekord, in z 21,03 tretji Andrej Skočir.

Maja Bedrač je v skoku v daljino s 6,48 metra znova dobro opravila svoje delo. | Foto: Aleš Fevžer Maja Bedrač je v skoku v daljino s 6,48 metra znova dobro opravila svoje delo. Foto: Aleš Fevžer

"Že vso sezono čakam na tak tek"

Zubin je prvič tekel pod 50 sekundami in za skoraj sekundo izboljšal svoj prejšnji rekord. "Že vso sezono čakam na tak tek. Vesel sem, so pa še rezerve, v tehniki in tempu še vedno napredujem. Mi pa pomaga, da imamo pri nas tako dobrega tekača v moji disciplini, kot je Matic Ian Guček, kar me še bolj motivira in vleče naprej," je povedal mladi Primorec.

"Po poškodbi stopala lani se vračam, čeprav se še pozna, da lani nisem bila zraven. Več sem delala na daljših razdaljah na treningih in pridobila sem vzdržljivost. Malo mi manjka še na zadnjih ovirah, to moram še popraviti. Poleg tega pa moram v prihodnje še malo hitreje začenjati," je pojasnila Zupin.

To je bil zadnji miting mednarodne lige Telekoma Slovenije, za skupni seštevek bo štel le še pokal, ki bo naslednji petek in soboto v Mariboru.

Preberite še:

Lina Hribar
Sportal Lina Hribar peta v teku na 200 m na Poljskem
Eliza McCartney, Tina Šutej in Nina Kennedy
Sportal Tina Šutej četrta na diamantni ligi v Parizu
Kristjan Čeh
Sportal Kristjan Čeh navdušil v Zagrebu v zadnji seriji, Žan Rudolf popravil državni rekord
Novo mesto Atletska liga Telekom Slovenije Kristjan Čeh Kristjan Čeh Anej Čurin Prapotnik Maja Bedrač Agata Zupin
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.