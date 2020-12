Skupina, ki svoje zaposlene ob naraščaju finančno nagradi

Prihaja tradicionalno najbolj vesel del leta. Prazniki so še posebej prijetni v krogu družine in najbližjih.

Vrednosti pozitivnega odnosa in podpore zaposlenim v teh časih se dobro zavedajo v MK Group, eni izmed najuspešnejših poslovnih skupin v regiji, ki jo slovenska javnost pozna predvsem po človekoljubni akciji za malega Krisa, brezplačnem oddihu zdravnikov in medicinskega osebja v Hotelu Kempinski Palace Portorož. Vedno bolj pa v ospredje stopa tudi kampanja Podpora družinam, preko katere MK Group svojim zaposlenim vsako leto namenja posebno pozornost in denarno nagrado ob rojstvih otrok.

Podpora družinam 2020, MK Group

Tako so letos za 146 novorojenčkov iz Slovenije, Hrvaške in Srbije podarili več kot 42 tisoč evrov, v zadnjih štirih letih pa so več kot tisoč otrokom namenili neverjetnih 263 tisoč evrov. Aleksandar Kostić, podpredsednik MK Group je ob tem poudaril, da je njihova "strateška zaveza negovanje pomembnih vrednot, zlasti družinskih, zato je ponosen, da so tudi letos podprli družine, ki so postale bogatejše za novega člana."

Pomen skupnosti je ob svečanem dogodku izpostavila tudi Jelena Baronik, direktorica hotela Palace Portorož.

Zaposleni v hotelu in Gorenjski banki se strinjajo, da jim je MK Group v letu, polnem preizkušenj, z dobrosrčno gesto na njihovi poti pomagal do prijetnejšega zaključka leta. Da so prav zaposleni gonilo uspeha poudarja Mario Henjak, predsednik uprave Gorenjske banke in ob tem dodaja, da je "zadovoljstvo tesno povezano z družinskim življenjem in ravnovesjem med zaposlitvijo in časom, ki ga namenimo družinskemu življenju".

Mario Henjak, predsednik uprave Gorenjske Banke:

MK Group je ena izmed najuspešnejših poslovnih skupin v Adriatik regiji, ki posluje na področjih kmetijstva, financ in turizma. Skozi mnoge aktivnosti in družbeno odgovorne projekte skupina aktivno deluje in podpira lokalne skupnosti ter svoje zaposlene. Tako je bila skupina v letu 2020 usmerjena v podporo zdravstvenim sistemom v boju proti epidemiji korona virusa, za kar je MK Group donirala že več kot milijon evrov.

Eva Teporšić, Strokovna sodelavka za organizacijo in procese, Sektor Organizacije in kadrov v Gorenjski Banki:

Marjo Povšnar, Sous Chef, Kempinski Palace Portorož: