ZDA proti Iranu: se obeta ogromen preobrat?

ZDA so pripravljene temeljito spremeniti odnos do Irana, če bo Teheran opustil vlogo dejavnika regionalne nestabilnosti in se odpovedal ambicijam po jedrskem orožju, je ob današnjem začetku tehničnih pogovorov o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu v Švici dejal podpredsednik ZDA JD Vance. Srečanje je označil za zgodovinsko.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



16.20 Vance: ZDA pripravljene temeljito spremeniti odnos do Irana

14.43 Med žrtvami izraelskih napadov na Gazo novinar Al Jazeere

13.51 V Švici začetek pogajanj med Iranom in ZDA

12.11 Pezeškian: Iran se ne bo odrekel pravici do bogatenja urana

10.43 Izraelski napadi na Libanon terjali žrtve

8.36 Podpredsednik ZDA Vance prispel v Švico

6.22 ZDA in Iran naj bi v Švici začele tehnične pogovore o uresničitvi dogovora

16.20 Vance: ZDA pripravljene temeljito spremeniti odnos do Irana

"Gre za zgodovinsko srečanje," je ob začetku pogovorov med ZDA in Iranom ob posredovanju Katarja in Pakistana v švicarskem letovišču Bürgenstock dejal podpredsednik ZDA JD Vance, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ocenil je, da sta Washington in Teheran danes dosegla pomemben napredek in da obstaja možnost za novo poglavje v medsebojnih odnosih, navaja katarska televizija Al Jazeera.

ZDA so pripravljene temeljito spremeniti odnos do Irana, če bodo iranski voditelji pripravljeni opustiti vlogo dejavnika regionalne nestabilnosti in se trajno odpovedali kakršnim koli ambicijam po jedrskem orožju, je še povedal. Po njegovih besedah je iskanje diplomatskih rešitev za vrsto odprtih vprašanj na Bližnjem vzhodu omogočil ameriški predsednik Donald Trump.

Predstavniki ZDA in Irana so danes v Švici vendarle začeli tehnične pogovore o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Ta se je znašel pred veliko preizkušnjo zaradi nadaljevanja izraelskih napadov na Libanon, zaradi katerih je Teheran napovedal vnovično zaprtje Hormuške ožine. Foto: Shutterstock

Pakistanski premier Šehbaz Šarif se je ob robu srečanja zahvalil Trumpu za njegovo "vizionarsko in zelo dinamično vodenje, ki je pripeljalo do tega srečanja." Dodal je, da pričakuje odlične pogovore, ki bodo prinesli zelo produktivne rezultate.

14.43 Med žrtvami izraelskih napadov na Gazo novinar Al Jazeere

V izraelskih napadih na Gazo je v soboto umrlo najmanj 11 ljudi, med njimi palestinski novinar katarske televizije Al Jazeera. Pri televiziji so obsodili nadaljevanje izraelskih napadov na njihove novinarje, ki so po njihovih navedbah očitna kršitev vseh mednarodnih zakonov in norm, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelski zračni napad na stanovanjsko stavbo v Gazi je terjal štiri življenja, 12 ljudi je bilo ranjenih. Kasneje je v več drugih napadih po enklavi umrlo sedem ljudi, med njimi trije v begunskem taborišču Bureidž.

Med smrtnimi žrtvami v begunskem taborišču je tudi novinar Al Jazeere. Katarska televizija je njegovo smrt ostro obsodila in opozorila, da gre za sistematično nasilje nad medijskimi delavci.

Sobotni napad na novinarja "predstavlja novo in očitno kršitev vseh mednarodnih zakonov in norm ter odraža nadaljevanje sistematične politike napadanja novinarjev in utišanja glasu resnice," je sporočila televizija.

Izraelska vojska trdi, da je bil novinar pripadnik palestinskega islamističnega gibanja Hamas, kar pri Al Jazeeri zanikajo.

Po podatkih organizacije za svobodo medijev Novinarji brez meja so izraelske sile od začetka vojne v Gazi leta 2023 ubile več kot 220 novinarjev. Najmanj 70 jih je bilo ubitih med opravljanjem dela.

13.51 V Švici začetek pogajanj med Iranom in ZDA

V švicarskem letovišču Bürgenstock pri Luzernu so se danes začeli pogovori med predstavniki Irana in ZDA, je sporočilo zunanje ministrstvo Katarja, ki poleg Pakistana posreduje v pogajanjih med stranema. Izrazilo je upanje, da bodo pogovori vodili do sklenitve "celovitega in trajnega sporazuma".

Washington in Teheran sta ta teden po dolgotrajnih pogajanjih dosegla dogovor, s katerim se je končala vojna, ki se je konec februarja začela z ameriško-izraelskimi napadi na Iran. V naslednjih 60 dneh naj bi sprti strani dorekli njegovo uresničevanje in končni sporazum, med drugim glede iranskega jedrskega programa.

Dogovor se je sicer znašel na majavih tleh zaradi nadaljevanja izraelskih napadov na Libanon, ki je prav tako vključen v dogovor. Teheran je v odziv v soboto napovedal vnovično zaprtje Hormuške ožine.

12.11 Pezeškian: Iran se ne bo odrekel pravici do bogatenja urana

Iran je ZDA pripravljen dati zagotovila, da ne bo pridobil jedrskega orožja, ne bo pa se odrekel pravici do bogatenja urana, je danes, ko naj bi se v Švici začeli tehnični pogovori o uresničevanju dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, sporočil iranski predsednik Masud Pezeškian.

"ZDA zahtevajo, da Iran ne izdela atomske bombe. To ni nič novega in lahko tudi pisno potrdimo, da nimamo namena izdelati bombe," so besede Pezeškiana navedli na spletni strani iranskega predsedstva.

Masud Pezeškian Foto: Guliverimage

"Vendar pa se ne bomo odpovedali svoji pravici do bogatenja urana in druga stran ne bo imela druge izbire, kot da to pravico sprejme," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudaril predsednik islamske republike.

Izjavo je podal na dan, ko se bodo v Švici predvidoma začeli tehnični pogovori o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. V alpsko državo sta že prispeli delegaciji obeh držav - na čelu ameriške je podpredsednik ZDA JD Vance, v iranski sta med drugim zunanji minister Abas Argči in glavni pogajalec Teherana Mohamed Bager Galibaf.

Strani sta ta teden po dolgotrajnih pogajanjih le dosegli dogovor, s katerim se je končala vojna, ki sta jo konec februarja z napadi na Iran sprožila ZDA in Izrael. V naslednjih 60 dneh naj bi dorekli njegovo uresničevanje in končni sporazum, med drugim glede iranskega jedrskega programa.

Dogovor se je sicer znašel na majavih tleh zaradi nadaljevanja izraelskih napadov na Libanon, ki je prav tako vključen v dogovor. Teheran je v odzivu v soboto napovedal vnovično zaprtje Hormuške ožine.

Kot so danes sporočili z iranskega zunanjega ministrstva, bo prav dogajanje v Libanonu ena glavnih tem današnjih pogovorov v Švici. "Na dnevnem redu bo tudi vprašanje sprostitve zamrznjenih ali zaseženih iranskih sredstev, pa tudi razprava o izdaji potrebnih dovoljenj za prodajo iranskega nafte," je še povedal tiskovni predstavnik ministrstva Esmail Begei.

10.43 Izraelski napadi na Libanon terjali žrtve

Izrael je kljub premirju, ki ga je v petek dosegel s šiitskim gibanjem Hezbolah, v soboto zvečer nadaljeval z napadi na Libanon, pri čemer je umrlo najmanj sedem ljudi. Kmalu zatem je izraelska vojska sporočila, da je od političnega vodstva prejela navodila za prekinitev bojevanja na jugu Libanona, poročajo tuje tiskovne agencije.

V napadu izraelske vojske v dolini Beka na vzhodu Libanona je v soboto zvečer umrlo pet ljudi, med njimi otrok. Izraelski napad v bližini obalnega mesta Tir na jugu države je medtem terjal življenji dveh Palestincev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napadi so se zgodili tik pred sporočilom izraelske vojske, da je od političnega vodstva prejela navodila za prekinitev bojevanja na jugu Libanona. Po njenih navedbah zdaj ne izvajajo več ofenzivnih operacij, temveč delujejo le obrambno znotraj varnostnega območja ob meji z Izraelom.

Izraelska vojska je ob tem še poudarila, da si pridržuje pravico do odziva, če Hezbolah ne bo spoštoval premirja oziroma bo še naprej napadal izraelske vojake ali civiliste.

Na jugu Libanona medtem še naprej potekajo vojaške operacije. Po navedbah libanonskih varnostnih virov izraelske kopenske sile nadzorujejo območje strateško pomembnega hriba v bližini mesta Nabatija, kjer naj bi imel Hezbolah mrežo predorov in podzemnih objektov. Izraelski mediji poročajo, da je vojska območje že prevzela pod svoj nadzor, medtem ko Hezbolah te navedbe zavrača, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V izraelskih napadih je sicer že v noči na soboto in v soboto čez dan v Libanonu po podatkih tamkajšnje civilne zaščite umrlo 16 ljudi. Najintenzivneje naj bi napadal okolico Nabatije.

8.36 Podpredsednik ZDA Vance prispel v Švico

Podpredsednik ZDA JD Vance je davi prispel v Švico, kjer naj bi se danes predvidoma začeli tehnični pogovori o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Pred tem je v soboto zvečer v državo prispela iranska delegacija, v njej sta med drugim glavni pogajalec Mohamed Bager Galibaf in zunanji minister Abas Argči.

Po besedah njegovega tiskovnega predstavnika je Vance v švicarskem letalskem oporišču pri kraju Emmen pristal okoli 6. ure po lokalnem času, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Že v soboto zvečer je v Švico prispela iranska delegacija. "Pozdravljamo prihod iranske delegacije," je na omrežju X zapisalo švicarsko zunanje ministrstvo. Danes je nato v dopoldanskem času tja prispela tudi delegacija Pakistana, ki posreduje v pogajanjih. V njej sta med drugim premier Šehbaz Šarif in načelnik generalštaba pakistanske vojske Asim Munir.

Že prej sta v Švico prišla posebni odposlanec predsednika ZDA Donalda Trumpa Steve Witkoff in njegov zet ter Jared Kushner.

JD Vance in njegova žena Usha Vance sta prispela v Švico. Foto: Reuters

6.22 ZDA in Iran naj bi v Švici začele tehnične pogovore o uresničitvi dogovora

ZDA in Iran so v začetku tedna po dolgotrajnih pogajanjih dosegle dogovor o končanju vojne, ki so jo konec februarja z napadi na Iran sprožili ZDA in Izrael. V naslednjih 60 dneh naj bi v okviru pogajanj dorekla njegovo uresničevanje in končni sporazum, med drugim glede iranskega jedrskega programa.

Začetek temu namenjenih pogovorov je bil sprva predviden v petek, a so ga preložili. Pakistan, ki že ves čas posreduje med stranema, je nato v soboto naznanil, da se bodo začeli danes v švicarskem Bürgenstocku. Prisotni naj bi bili tudi pakistanski in katarski posredniki.

Teheran je potrdil pot svojih pogajalec v Švico in pri tem poudaril pomen čimprejšnje uresničitve dogovora. V delegaciji naj bi bila glavni pogajalec Mohamed Bager Galibaf in zunanji minister Abas Argči.

V Švici sta že tudi posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Witkoff in predsednikov zet Jared Kushner, je potrdil ameriški podpredsednik JD Vance, ki je dodal, da je pod njunim okriljem tehnična plat pogovorov. V prihodnjih dneh naj bi v Švico odpotoval tudi sam.

Dogovor se je sicer znašel na majavih tleh zaradi ponovnih izraelskih napadov na jugu Libanona, kjer po lastnih trditvah odgovarja na napade šiitskega gibanja Hezbolah. Teheran trdi, da gre pri tem za kršitev dogovora o končanju vojne, saj ta vključuje tudi Libanon, zanj pa naj bi bile odgovorne ZDA. V odgovor je Teheran v soboto napovedal ponovno zaprtje ključne Hormuške ožine.