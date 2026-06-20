Trumpov odposlanec in iranski minister na poti na pogajanja v Švico #vŽivo

Tako posebni odposlanec ameriškega predsednika Steve Witkoff kot iranski zunanji minister Abas Aragči sta na poti v Švico, kjer bi se po sklenitvi dogovora o končanju vojne lahko nadaljevala pogajanja med stranema, je v petek poročal ameriški medij Axios. Glede na prvotne napovedi naj bi srečanje obeh strani bilo že v petek, a so ga preložili.

Dnevni pregled dogodkov:



9.53 V izraelskih napadih na južni Libanon kljub premirju ubitih pet ljudi

9.11 Trumpov odposlanec in iranski minister na poti na pogajanja v Švico

9.53 V izraelskih napadih na južni Libanon kljub premirju ubitih pet ljudi

Izrael je ponoči kljub premirju, ki ga je v petek dosegel s šiitskim gibanjem Hezbolah, izvedel nove napade na južni Libanon, pri čemer je bilo ubitih pet ljudi, poročajo libanonski mediji. Izrael naj bi najintenzivneje napadal območje okoli mesta Nabatije, kjer sta se strani spopadali tudi v zadnjih dneh, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah libanonske tiskovne agencije NNA je izraelska vojska ponoči in davi tri ljudi ubila v zračnih napadih na mesto Arab Salim. Ena oseba je zaradi izraelskega napada umrla v mestu Deir Zahrani in še ena na obrobju mesta Dveir.

Južni Libanon je bil tudi v petek tarča obsežnega obstreljevanja izraelske vojske, v katerem je bilo ubitih 47 ljudi, čeprav je bil Libanon vključen v dogovor o končanje vojne, ki sta ga ta teden dosegla ZDA in Iran. Hezbolah in Izrael sta nato konec dneva dosegla dogovor o prekinitvi ognja.

Sprti strani sta dogovor po besedah neimenovanega ameriškega uradnika sklenili ob posredovanju predstavnikov ZDA in Katarja, po navedbah diplomatskega vira iz Zaliva je bil vključen tudi Iran. Izraelski veleposlanik v ZDA je zatrdil, da bo Izrael spoštoval premirje. AFP sicer navaja, da prekinitve ognja, ki sta jih strani sklenili pred tem, niso preprečila novih napadov.

Libanonski predsednik Joseph Aoun je v petek državnemu sekretarju ZDA Marcu Rubiu povedal, da je za napredek pri mirovnih pogajanjih z Izraelom potrebno doseči celovito premirje. Po navedbah zunanjega ministrstva ZDA naj bi se peti krog pogovorov začel v torek. Predstavniki ZDA, med njimi predsednik Donald Trump, pa so po poročanju AFP izrazili nezadovoljstvo zaradi izraelske vojaške operacije v Libanonu.

Izraelski premier Benjamin Netanyahu je v petek sicer znova poudaril, da bodo izraelske sile ostale na jugu Libanona "toliko časa, kolikor bo potrebno".

9.11 Trumpov odposlanec in iranski minister na poti na pogajanja v Švico

Glede na poročanje Axiosa, ki se sklicuje na neimenovane ameriške predstavnike, je bil Witkoff že v petek na poti v Švico. Zet ameriškega predsednika Donalda Trumpa Jared Kushner naj bi bil medtem že tam.

Iranski zunanji minister Aragči pa naj bi v Švico odpotoval danes, poročanje medija povzema nemška tiskovna agencija dpa.

Iran in ZDA naj bi po podpisu okvirnega dogovora o končanju vojne prejšnji teden zdaj začela pogajanja o uresničitvi določil sporazuma in trajnem dogovoru. Za to je predvidenih vsaj 60 dni.

Prvi krog pogovorov je bil predviden že v petek v Švici, a so srečanje, ki naj bi se ga udeležil ameriški podpredsednik JD Vance, tik pred zdajci odpovedali.

Vojna na Bližnjem vzhodu se je z ameriško-izraelskimi napadi na Iran začela 28. februarja. Iran je odgovoril z izstreljevanjem raket in dronov na okoliške države in zaprtjem Hormuške ožine, ZDA so se odzvale z blokado iranskih pristanišč.

V skladu z dogovorom naj bi se končali vsi spopadi, vključno z Libanonom. Iran je privolil v razredčenje svojega visoko obogatenega urana, medtem ko je odprava sankcij vezana na končen dogovor o iranskem jedrskem programu. ZDA naj bi tudi sprostile zamrznjena iranska sredstva, vzpostavljen pa bo še 300 milijard dolarjev vreden sklad za obnovo Irana.