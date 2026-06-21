V središču Poreča napadena mlada Slovenca

V soboto v zgodnjih jutranjih urah sta bila v Poreču napadena in poškodovana dva slovenska državljana, 19-letnik in mladoletnik. Po navedbah policije se je napad zgodil 20. junija okoli 3. ure zjutraj na Ljudskem trgu, je sporočila istrska policija za Index.hr.

Mladenič je prijavil, da ju je napadla skupina neznanih oseb. Oba moška sta v napadu utrpela poškodbe.

Policisti izvajajo kriminalistično preiskavo, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka in našli napadalce.