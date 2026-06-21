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Avtor:
K. M.

Nedelja,
21. 6. 2026,
11.55

Osveženo pred

19 minut

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Natisni članek
Poreč napad Slovenec Hrvaška

Nedelja, 21. 6. 2026, 11.55

19 minut

V središču Poreča napadena mlada Slovenca

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Poreč | Incident se je zgodil v Poreču. | Foto Ana Kovač

Incident se je zgodil v Poreču.

Foto: Ana Kovač

V soboto v zgodnjih jutranjih urah sta bila v Poreču napadena in poškodovana dva slovenska državljana, 19-letnik in mladoletnik. Po navedbah policije se je napad zgodil 20. junija okoli 3. ure zjutraj na Ljudskem trgu, je sporočila istrska policija za Index.hr.

Mladenič je prijavil, da ju je napadla skupina neznanih oseb. Oba moška sta v napadu utrpela poškodbe.

Policisti izvajajo kriminalistično preiskavo, da bi ugotovili vse okoliščine dogodka in našli napadalce.

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