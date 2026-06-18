Napadalca na kmeta iz Kleč obsojena na dve leti zapora

Okrožno sodišče v Ljubljani je danes Aleksandra in Primoža Strojana zaradi julijskega napada na takrat 70-letnega kmeta iz Kleč na polju na obrobju Ljubljane obsodilo na po dve leti zapora, poročajo mediji. Na pravnomočnost sodbe bosta počakala v priporu, ki so jima ga podaljšali zaradi ponovitvene nevarnosti.

Sodnica je brata obsodila zaradi kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe. Kot navaja spletni Dnevnik, naj bi Aleksander 8. julija lani kmeta najprej udaril v glavo, da je padel na tla, kjer ga je še dvakrat udaril po obrazu. Njegov brat Primož ga je poškropil s solzivcem, nato so po kmetu padale še brce v zadnjico in hrbet. Kmet je utrpel zlom dna leve očesne votline in leve ličnice, poškodovala sta mu tudi čeljust. Tožilstvo je sprva preganjalo tudi Stanka Železnika, vendar je po izvedenem dokaznem postopku obtožbo umaknilo, sodišče pa izdalo zavrnilno sodbo.

Sodnica: Napadla sta ga brez povoda

"Ko se je mračilo, sta napadla kmeta, ki je prišel na svojo njivo, s katere je bil že večkrat ukraden krompir. Napadla sta ga brez povoda, pa tudi če bi obstajal, za takšno nasilje ni opravičila. Oškodovanec je od vaju šibkejši, starejši in tako še dovzetnejši za poškodbe. Še sreča, da je preživel," je po navedbah Dnevnika ob izreku sodbe dejala sodnica Ana Babnik.

Primož Strojan je vseskozi zanikal, da bi oškodovanca poškropil s solzivcem. Tudi zagovornik Andrej Žabjek je v sklepni besedi ponovil, da za to ni nobenega dokaza. Odvetnica Lea Krstić, ki je zastopala Aleksandra Strojana, pa je po pisanju Dnevnika poudarila, da se je sam predal policistom in priznal, da je kmeta večkrat udaril v obraz. Dveletna kazen, ki jo je predlagala tožilka Ana Kirm, se ji je zdela previsoka, podvomila je tudi o oceni psihiatričnega izvedenca Petra Preglja, da je bil obtoženi v času kaznivega dejanja nebistveno zmanjšano prišteven. Aleksander Strojan je namreč trdil, da je bil pod vplivom heroina, sanvala in alkohola.

Pričakovati je tožbo

Sodnica je v obrazložitvi sodbe ravnanje obtožencev označila za agresivno, popolnoma brezbrižno, storjeno iz gole objestnosti. Olajševalnih okoliščin, ki bi lahko vplivale na odmero kazni, ni našla. Tudi tega, da bi bil kdo od obtoženih takrat pod vplivom psihoaktivnih snovi, po njeni oceni dokazni postopek ni dokazal.

Obtožena sta bila s sodbo nezadovoljna, zato je pričakovati pritožbo. Oškodovanec je obsojenima segel v roke in ju pozval k pameti, pišeta portala Dnevnik in Žurnal24.

Aleksander Strojan bo v zaporu dve leti in pet mesecev. Sodnica mu je preklicala pogojno obsodbo, s katero je bil zaradi tatvine obsojen na štiri mesece zapora. V končno kazen pa je vštela tudi v preteklosti izrečeno kazen zaradi kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, poroča Dnevnik.