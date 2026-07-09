Vojna se zaostruje, ZDA in Iran z novimi medsebojnimi udarci #vŽivo

Centralno poveljstvo ameriške vojske (Centcom) je sporočilo, da so ameriške sile zaključile serijo novih napadov na Iran. Gre za nadaljevanje ofenzivnih operacij, ki so jih sprožili minulo noč, njihov cilj pa je dodatno oslabiti sposobnost Irana za ogrožanje trgovskih plovil in njihovih posadk v Hormuški ožini, so zapisali. Povračilne ukrepe so že zadali tudi Iranci, ki so znova napadli ameriške cilje v Kuvajtu in Bahrajnu. Danes naj bi medtem pokopali nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja.

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



7.15 Iran znova napadel ameriške cilje v Kuvajtu in Bahrajnu

6.35 ZDA zaključile novo serijo napadov na Iran

6.25 V Iranu bodo pokopali ajatolo Hameneja

7.15 Iran znova napadel ameriške cilje v Kuvajtu in Bahrajnu

Potem ko je ameriška vojska v sredo drugo noč zapored napadla cilje v Iranu, je Teheran ponovno odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Iranska revolucionarna garda je danes sporočila, da je napadla vojaška oporišča ZDA v Bahrajnu in Kuvajtu, poročanje iranske televizije povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Revolucionarna garda je po poročanju televizije Irib z raketami in droni napadla "ključno infrastrukturo in objekte" na območju ameriških oporišč Arifdžan in Ali al Salem v Kuvajtu ter Džufair in Šejk Isa v Bahrajnu. V Bahrajnu so se oglasile sirene, ki opozarjajo na zračne napade, je na omrežju X sporočilo tamkajšnje ministrstvo za notranje zadeve. Prebivalce so pozvali, naj ostanejo mirni in se zatečejo na najbližje varno mesto.

Kuvajtska vojska je na omrežju X potrdila, da se njene sile odzivajo na napade sovražnih raket in dronov, pri čemer ni podala dodatnih informacij. Iranska revolucionarna garda je ob tem zagrozila z napadi tudi na druga ameriška oporišča v regiji, če se bodo ameriški napadi na islamsko republiko nadaljevali.

6.35 ZDA zaključile serijo novih napadov na Iran

Centralno poveljstvo ameriške vojske (Centcom) je sporočilo, da so ameriške sile zaključile serijo novih napadov na Iran. Gre za nadaljevanje ofenzivnih operacij, ki so jih sprožili minulo noč, njihov cilj pa je dodatno oslabiti sposobnost Irana za ogrožanje trgovskih plovil in njihovih posadk v Hormuški ožini, so zapisali.

At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

Po njihovih navedbah so napadli približno 90 vojaških ciljev po državi. Med njimi so bili sistemi zračne obrambe, objekti za nadzor, skladišča raket in brezpilotnih letalnikov, pomorske zmogljivosti ter vojaška logistična infrastruktura vzdolž iranske obale.

Iranski mediji so poročali o eksplozijah v bližini obalnih mest Bandar Abas in Sirik. Dva izstrelka naj bi zadela otok Abu Musa, enega od treh otokov v Perzijskem zalivu, ki so predmet spora med Iranom in Združenimi arabskimi emirati ter s katerim trenutno upravlja Iran. Eksplozije so odjeknile tudi na območjih mest Konarak in Čabahar ob obali Omanskega zaliva v jugovzhodni provinci Sistan in Beludžistan, poročanje iranskih medijev povzema BBC.

Poveljstvo je pojasnilo, da so napade izvedli, da bi dodatno oslabili zmožnost Irana za ogrožanje svobode plovbe v Hormuški ožini. "Ameriške sile ostajajo oprezne, smrtonosne in pripravljene na izvajanje operacij pod vodstvom vrhovnega poveljnika," je dodalo.

ZDA so cilje v Iranu napadle že v noči na sredo, in sicer kot odgovor na predhodne iranske napade na tri ladje v Hormuški ožini, pomembni plovni poti za energente iz Perzijskega zaliva. Nova napade je v sredo napovedal predsednik Donald Trump. Do nove zaostritve razmer je prišlo potem, ko sta Washington in Teheran sredi junija v prizadevanjih za končanje vojne sklenila memorandum o soglasju.

Trump je v sredo na vrhu voditeljev zveze Nato v Ankari izjavil, da je premirja med državama konec, kar se njega tiče. Po njegovih besedah se ameriški pogajalci sicer lahko še naprej pogovarjajo s Teheranom, a s tem po njegovih besedah le tratijo svoj čas.

6.25 V Iranu bodo pokopali ajatolo Hameneja

Nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja ajatolo Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja, naj bi štiri mesece po smrti danes pokopali v njegovem rojstnem kraju Mašhada na severovzhodu države. Pogreb bo potekal po pogrebnih slovesnostih, med katerimi se mu je v Iranu in Iraku poklonilo več milijonov ljudi.

Pogreb je bil sprva predviden marca, a so ga preložili zaradi vojne, ki sta jo konec februarja proti Iranu sprožila Izrael in ZDA, saj množici udeležencev ne bi mogli zagotoviti varnosti. Po sklenitvi prekinitve ognja so sedaj potekale slovesnosti, vendar sta ZDA in Iran v torek obnovila medsebojne napade, ameriški predsednik Donald Trump pa je tudi izjavil, da je konec premierja med državama.

Zaradi varnosti se sicer tako kot pogrebnih slovesnosti tudi današnjega pokopa ne bo udeležil Hamenejev sin in naslednik na položaju vrhovnega voditelja Modžtaba.

Pogreb je bil sprva predviden marca, a so ga preložili zaradi vojne. Foto: Reuters

Pogrebne slovesnosti s procesijami in verskimi obredi so se začele v soboto v Teheranu, kjer so krste s posmrtnimi ostanki Hameneja in še štirih na isti dan ubitih članov njegove družine ostale tri dni. Po ponedeljkovem pogrebnem sprevodu, ki se ga je v prestolnici udeležilo več kot 15 milijonov ljudi, je v torek sprevod potekal še v v svetem šiitskem mestu Kom. V sredo so pogrebne slovesnosti potekale še v sosednjem večinsko šiitskem Iraku v najbolj svetih šiitskih mestih Nadžaf in Karbala.

V prav tako svetem šiitskem mestu Mašhada v Iranu bo danes v svetišču imama Reze potekal pogreb. Obred pokopa pa bo potekal v zasebnem krogu.

Ajatola Hamenej, ki je v Iranu vladal 37 let, je bil ubit 28. februarja v ameriško-izraelskem zračnem napadu na kompleks njegove uradne rezidence v Teheranu. Star je bil 86 let. Iranski predsednik je bil med letoma 1981 in 1989, nakar je po smrti ajatole Homeinija leta 1989 postal iranski vrhovni verski vodja, ki je najvplivnejši položaj v islamski republiki.

Ajatola Hamenej, ki je v Iranu vladal 37 let, je bil ubit 28. februarja v ameriško-izraelskem zračnem napadu na kompleks njegove uradne rezidence v Teheranu. Foto: Reuters