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Avtor:
N. V.

Sobota,
13. 6. 2026,
7.24

Osveženo pred

41 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Venezuela Donald Trump

Sobota, 13. 6. 2026, 7.24

41 minut

Trump: Ubili smo šefa ene najbolj krvoločnih združb na svetu

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 2,38
Venezuela, Tren de Aragua | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ameriške sile so v koordiniranem napadu ubile vodjo venezuelske tolpe Tren de Aragua.

Ameriški predsednik Donald Trump je prek družbenega omrežja Truth Social sporočil, da je bil v napadu ameriških sil ubit Hector Rusthenford Guerrero Flores, znan kot Nino Guerrero, vodja venezuelske kriminalne združbe Tren de Aragua.

"Po mojih navodilih so s hitrim in smrtonosnim udarcem uspešno usmrtili Nina Guerrera, zloglasnega vodjo skupine Tren de Aragua, ene najbolj krvoželjnih terorističnih organizacij na svetu," je sporočil Trump, ki je objavil tudi posnetek eksplozije zgradbe, kjer naj bi se skrival Guerrero.

Tren de Aragua je med skupinami organiziranega kriminala, ki jih je ameriški State Department označil za teroristične organizacije. Trump sicer ni sporočil, kje naj bi Guerrera ubili.

Tren de Aragua z Guerrerom na čelu so dolga leta delovali iz zapora Tocorón, najbolj nasilnega in nevarnega zapora v Venezueli. Ko so venezuelske sile leta 2023 v zaporu spet prevzele nadzor, so vodilni možje organizacije Tren de Aragua pobegnili in se od takrat skrivali na neznani lokaciji.

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