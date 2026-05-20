Sprožena nova preiskava proti pridržanemu Nicolasu Maduru

Zvezni tožilci v Miamiju so dobili nalog, naj začnejo novo kazensko preiskavo proti pridržanemu nekdanjemu venezuelskemu voditelju, saj obstaja bojazen, da lahko izgubijo sodni proces v New Yorku, kjer je Nicolas Maduro obtožen trgovine z mamili, je ob sklicevanju na vire poročala televizija CBS.

Američani so v začetku leta napadli Venezuelo in zajeli Madura ter njegovo ženo Celio Flores ter ju na zveznem sodišču v New Yorku obtožili trgovine z mamili. Marca naj bi v Washingtonu začeli dvomiti v možnosti za obsodbo in tožilstvo v Miamiju je dobilo navodilo, naj z novo preiskavo pride do nove obtožnice, poroča CBS.

Velika večina kokaina v ZDA pride iz Kolumbije

Analitiki menijo, da bo vlada težko dokazala, da je bil predsednik Maduro ključna oseba za pošiljanje kokaina v ZDA, med drugim zato, ker velika večina tega mamila v ZDA prihaja iz Kolumbije.

Zato naj bi marca v Miamiju sprožili novo preiskavo, ki jo vodi tožilec Michael Berger, ki je specializiran za mednarodne kazenske zadeve, sodelujejo pa FBI, ministrstvo za domovinsko varnost in zvezna davkarija (IRS).

Venezuela je pred kratkim ZDA predala tesnega poslovnega sodelavca Madura in nekdanjega ministra za industrijo Venezuele Alexa Saaba, ki je obtožen pranja denarja, in preiskava v Miamiju naj bi se navezovala na vezi med Madurom in Saabom, ki je bil že zaprt v ZDA. Prejšnji predsednik Joe Biden ga je leta 2023 pomilostil in vrnil v Venezuelo v okviru izmenjave zapornikov.