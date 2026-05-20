Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
20. 5. 2026,
11.13

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Donald Trump preiskava Venezuela ZDA Nicolas Maduro

Sreda, 20. 5. 2026, 11.13

16 minut

Sprožena nova preiskava proti pridržanemu Nicolasu Maduru

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Nicolas Maduro | Američani so v začetku leta napadli Venezuelo in zajeli Madura ter njegovo ženo Celio Flores ter ju na zveznem sodišču v New Yorku obtožili trgovine z mamili. | Foto Reuters

Američani so v začetku leta napadli Venezuelo in zajeli Madura ter njegovo ženo Celio Flores ter ju na zveznem sodišču v New Yorku obtožili trgovine z mamili.

Foto: Reuters

Zvezni tožilci v Miamiju so dobili nalog, naj začnejo novo kazensko preiskavo proti pridržanemu nekdanjemu venezuelskemu voditelju, saj obstaja bojazen, da lahko izgubijo sodni proces v New Yorku, kjer je Nicolas Maduro obtožen trgovine z mamili, je ob sklicevanju na vire poročala televizija CBS.

Američani so v začetku leta napadli Venezuelo in zajeli Madura ter njegovo ženo Celio Flores ter ju na zveznem sodišču v New Yorku obtožili trgovine z mamili. Marca naj bi v Washingtonu začeli dvomiti v možnosti za obsodbo in tožilstvo v Miamiju je dobilo navodilo, naj z novo preiskavo pride do nove obtožnice, poroča CBS.

Velika večina kokaina v ZDA pride iz Kolumbije

Analitiki menijo, da bo vlada težko dokazala, da je bil predsednik Maduro ključna oseba za pošiljanje kokaina v ZDA, med drugim zato, ker velika večina tega mamila v ZDA prihaja iz Kolumbije.

Zato naj bi marca v Miamiju sprožili novo preiskavo, ki jo vodi tožilec Michael Berger, ki je specializiran za mednarodne kazenske zadeve, sodelujejo pa FBI, ministrstvo za domovinsko varnost in zvezna davkarija (IRS).

Venezuela je pred kratkim ZDA predala tesnega poslovnega sodelavca Madura in nekdanjega ministra za industrijo Venezuele Alexa Saaba, ki je obtožen pranja denarja, in preiskava v Miamiju naj bi se navezovala na vezi med Madurom in Saabom, ki je bil že zaprt v ZDA. Prejšnji predsednik Joe Biden ga je leta 2023 pomilostil in vrnil v Venezuelo v okviru izmenjave zapornikov.

Donald Trump
Novice Tako Trump vidi Venezuelo: objavil zemljevid
Caracas januarja letos
Novice Cia vzpostavlja stalno prisotnost v Venezueli
Delcy Rodriguez
Novice Začasna predsednica Venezuele ima dovolj ameriškega vpliva
Donald Trump preiskava Venezuela ZDA Nicolas Maduro
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.