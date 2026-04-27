Britanski energetski velikan Shell je napovedal, da bo za 16,4 milijarde dolarjev (okoli 14 milijard evrov) kupil kanadsko podjetje ARC Resources. S tem bo okrepil svoje obstoječe zmogljivosti na področju pridobivanja nafte in plina na zahodu Kanade.

Kot je v objavi posla zapisal prvi mož Shella Wael Sawan, bo posel Kanado uveljavil kot eno od glavnih območij delovanja tega britanskega energetskega velikana.

Prvi mož ARC Resources Terry Anderson je medtem navedel, da bodo s tem prevzemom, s katerim bodo postali del skupine globalnega velikana, lahko uresničili celoten potencial svojega delovanja in bili pomemben del kanadske energetske prihodnosti.

Upravna odbora obeh podjetij sta posel že odobrila in ga priporočila delničarjem, po pridobitvi vseh soglasij naj bi bil zaključen v drugi polovici leta. Transakcija sicer kanadsko podjetje vrednoti na 13,6 milijarde dolarjev, dodatnih 2,8 milijarde pa predstavlja dolg, ki ga bo s prevzemom prevzel Shell.

Pridobivajo tudi kondenzate zemeljskega plina

ARC Resources izkorišča nahajališča nafte in plina na severovzhodu province Britanska Kolumbija in na zahodu z nafto in plinom najbogatejše kanadske province Alberta.

Poleg nafte in zemeljskega plina v podjetju pridobivajo še razne kondenzate zemeljskega plina. Skupna letna proizvodnja po navedbah s spletne strani podjetja znaša nekaj več kot 400.000 159-litrskih sodov naftnega ekvivalenta letno.

Na omenjenem območju že deluje tudi Shell, tako da bo z nakupom ARC Resources svojo prisotnost v Kanadi še okrepil.