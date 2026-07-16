Zavarovalnica Triglav, matična družba Skupine Triglav, je podpisala pogodbo o nakupu 49-odstotnega deleža v hrvaški skupini Arsano Medical Group, enem od vodilnih zasebnih ponudnikov zdravstvenih storitev na Hrvaškem.

Kot so sporočili iz družbe, naložba sledi strateškim usmeritvam Skupine Triglav, ki med drugim vključujejo iskanje priložnosti za nadgradnjo poslovanja in razvoj poslovnih ekosistemov v regiji Adria.

Prodajalec deleža je družba ASEF Holdco SARL, naložbeno podjetje sklada Adriatic Structured Equity Fund (ASEF SCSp), ki ga upravlja družba Provectus Capital Partners. Ta ostaja večinski lastnik Arsano Medical Group.

Provectus Capital Partners je prek sklada ASEF v Polikliniko Aviva investiral leta 2021, nato pa je skupaj z vodstvom začel razvijati Arsano Medical Group.

Pogodba je sklenjena pod odložnimi pogoji, med drugim je za konec transakcije treba pridobiti soglasja pristojnih organov za varstvo konkurence.