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Avtorji:
K. M., STA

Torek,
30. 6. 2026,
16.32

Osveženo pred

55 minut

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Nomago avtobusna postaja Ljubljana bančna kartica vozovnice nakup

Torek, 30. 6. 2026, 16.32

55 minut

Avtobusno postajo Ljubljana prevzema Nomago. Bomo vozovnico končno lahko kupili z bančno kartico?

Avtorji:
K. M., STA

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Glavna avtobusna postaja, Slovenske železnice, Železniška postaja | "V najkrajšem možnem času bomo na avtobusni postaji v Ljubljani uvedli možnost plačila vozovnic z bančnimi karticami," je napovedal izvršni direktor Nomaga. | Foto Gaja Hanuna

"V najkrajšem možnem času bomo na avtobusni postaji v Ljubljani uvedli možnost plačila vozovnic z bančnimi karticami," je napovedal izvršni direktor Nomaga.

Foto: Gaja Hanuna

Družba Nomago bo s 1. julijem prevzela upravljanje avtobusne postaje v Ljubljani, največje avtobusne postaje v Sloveniji in enega najpomembnejših prometnih vozlišč za potnike v državi. Ob tem bo zaposlila tudi vse delavce dosedanjega upravljavca, s čimer bosta zagotovljena nemoteno poslovanje in nadaljnji razvoj storitev za potnike.

Po pridobitvi soglasja Agencije za varstvo konkurence so bili izpolnjeni še zadnji pogoji za zaključek transakcije, so danes sporočili iz Nomaga.

Zagotovili so, da sprememba upravljavca avtobusne postaje za potnike ne prinaša bistvenih sprememb. Bodo pa zaradi gradbenih del, ki sledijo celoviti prenovi območja ob Masarykovi cesti, skupaj s Slovenskimi železnicami avtobusno postajo v kratkem preselili proti Metelkovi ulici na t. i. začasni južni terminal na območju nekdanjega parkirišča ob železniški postaji.

Direktor napovedal možnost plačila vozovnic z bančnimi karticami 

Glavni izvršni direktor Nomaga Miha Tavčar je napovedal tudi možnost plačila avtobusnih vozovnic z bančnimi karticami. "V najkrajšem možnem času bomo na avtobusni postaji v Ljubljani uvedli možnost plačila vozovnic z bančnimi karticami, ki je potnikom že na voljo na preostalih postajah Nomaga," je zapisal v sporočilu za javnost.

Skupina Slovenske železnice, katere del je Nomago, se medtem intenzivno pripravlja na gradnjo nove avtobusne postaje na Vilharjevi cesti. Ta bo z več kot 40 peroni pomembno povečala zmogljivosti avtobusnega prometa, izboljšala pretočnost ter okrepila povezljivost med različnimi oblikami javnega potniškega prevoza. Vrednost investicije je ocenjena na 75 milijonov evrov.

Glavna avtobusna postaja, Slovenske železnice, Železniška postaja
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