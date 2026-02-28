Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ka. N., STA

Sobota,
28. 2. 2026,
11.16

Osveženo pred

8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Artemis Luna NASA

Sobota, 28. 2. 2026, 11.16

8 minut

Nasa spreminja načrt pripravljalnih poletov za vrnitev na Luno

Avtorji:
Ka. N., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Artemis, raketa, Nasa, SLS | Foto Guliver Image

Foto: Guliver Image

Upravitelj ameriške vesoljske agencije Nasa Jared Isaacman je v petek na novinarski konferenci povedal, da spreminja program vrnitve človeka na Luno z imenom Artemis, vendar pa cilj pristanka človeka na Luni ostaja leto 2028.

Misija Artemis 3, ki je bila prvotno namenjena pristanku posadke na Luni leta 2028, naj bi se po novem začela prihodnje leto, vendar ne za pristanek na Luni. Kapsula Orion se bo med to misijo v vesolju priključila na enega ali dva lunarna pristajalna modula. Poleg tega bodo v letu 2028 morda opravili celo dva poskusa pristajanja na Luni – Artemis 4 in Artemis 5.

Spremenjen načrt misij Artemis

Najprej bo na vrsti misija Artemis 2, ki je bila zaradi tehničnih težav z načrtovane izstrelitve v tem mesecu preložena na april. Ta misija bo na desetdnevno pot okrog Lune popeljala ameriške astronavte Christino Koch, Victorja Gloverja in Reida Wisemana, skupaj s Kanadčanom Jeremyjem Hansenom.

Misija Artemis 3 je bila najprej mišljena kot pristanek na Luni, zdaj bo namenjena testu priključitve pristajalnega modula. Astronavte naj bi po novem načrtu na Luno popeljala misija Artemis 4 in to v začetku leta 2028. Isaacman je dejal, da bo v istem letu sledil še en pristanek na Luni.

Ameriški astronavti so na Luni nazadnje pristali leta 1972, pristanek na Luni pa do leta 2030 načrtuje tudi Kitajska. Isaacman je konkurenco v tej tekmi pozdravil kot dobrodošlo.

Artemis Luna NASA
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.