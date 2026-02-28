Upravitelj ameriške vesoljske agencije Nasa Jared Isaacman je v petek na novinarski konferenci povedal, da spreminja program vrnitve človeka na Luno z imenom Artemis, vendar pa cilj pristanka človeka na Luni ostaja leto 2028.

Misija Artemis 3, ki je bila prvotno namenjena pristanku posadke na Luni leta 2028, naj bi se po novem začela prihodnje leto, vendar ne za pristanek na Luni. Kapsula Orion se bo med to misijo v vesolju priključila na enega ali dva lunarna pristajalna modula. Poleg tega bodo v letu 2028 morda opravili celo dva poskusa pristajanja na Luni – Artemis 4 in Artemis 5.

Spremenjen načrt misij Artemis

Najprej bo na vrsti misija Artemis 2, ki je bila zaradi tehničnih težav z načrtovane izstrelitve v tem mesecu preložena na april. Ta misija bo na desetdnevno pot okrog Lune popeljala ameriške astronavte Christino Koch, Victorja Gloverja in Reida Wisemana, skupaj s Kanadčanom Jeremyjem Hansenom.

Misija Artemis 3 je bila najprej mišljena kot pristanek na Luni, zdaj bo namenjena testu priključitve pristajalnega modula. Astronavte naj bi po novem načrtu na Luno popeljala misija Artemis 4 in to v začetku leta 2028. Isaacman je dejal, da bo v istem letu sledil še en pristanek na Luni.

Ameriški astronavti so na Luni nazadnje pristali leta 1972, pristanek na Luni pa do leta 2030 načrtuje tudi Kitajska. Isaacman je konkurenco v tej tekmi pozdravil kot dobrodošlo.