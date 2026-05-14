Je to razlog, da je Brigitte klofutnila Macrona? #video

Do tega, da je Brigitte Macron lani ob izkrcanju z letala v Vitenamu z roko udarila svojega moža , naj bi privedla sporočila, ki sta si jih domnevno izmenjevala francoski predsednik Emmanuel Macron in iranska igralka v izgnanstvu Golshifteh Farahani, poroča The Times.

Čeprav je francoski predsednik incident označil za šalo, nedavno izdana knjiga o francoskem paru ponuja drugačno razlago. Knjigo z naslovom Un Couple (Presque) Parfait, kar lahko prevedemo v (Skoraj) popoln par, je izdal politični dopisnik francoske revije Paris Match Florian Tardif.

V njej med drugim piše, da je bila prva dama, ko je prebrala sporočilo, ki ga je njenemu možu poslala iranska igalka v izgnanstvu, besna. Po njegovih navedbah se je Brigitte Macron prestrašila, da bi jo lahko mož zaradi igralke zapustil.

Odnos med Emmanuelom Macronom in Golshifteh Farahani avtor sicer opiše za platonskega, v enem od intervjujev ob izidu knjige pa je dejal, da ji je predsednik pošiljal zelo neprimerna sporočila. "Zelo si lepa," naj bi bilo eno izmed njih. Piše tudi, da naj bi prav to sporočilo povzročilo prepir, po katerem je Brigitte svojemu možu prislonila klofuto. "Vse v knjigi so dejstva, dejstva in samo dejstva," trdi avtor.

"Z ženo se le malce norčavo obnašava in šaliva"

Incident, v katerem je prva dama z roko udarila svojega moža, se je zgodil maja lani po pristanku francoskega letala v vietnamski prestolnici Hanoj. Dogajanje so posnele kamere, posnetek pa je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih in medijih. Francoski predsednik je ugibanja, da so kamere posnele domači prepir, zavrnil in dejal, da sta se z ženo le malce zbadala oziroma šalila. "Z ženo se le malce norčavo obnašava in šaliva," je povedal takrat in dodal, da se z incidentom pretirava: "Postaja nekakšna svetovna katastrofa."

Tardif je za knjigo sicer pridobil tudi odziv Brigitte Macron. Francoska prva dama je pojasnila, da je bila po poletu zelo utrujena. "Med poletom je bilo veliko turbulenc, zato nisem mogla spati. Nisem hotela izstopiti iz letala. Poskušal me je nasmejati. Dal mi je vodo, jaz pa sem ga odrinila," je dejala. Vir blizu nje je za Le Parisien dodatno pojasnil, da je Macron zanikala, da bi moža udarila zaradi sporočila, "saj moževega telefona nikoli ne pregleduje".

Kakršnokoli romantično razmerje s francoskim predsednikom je zanikala tudi igralka Farahani. Komentirala jih je sicer že lani, ko je dejala, da "nekaterim ljudem primanjkuje ljubezni, zato ustvarjajo lažne romance, da zapolnijo svojo praznino". "Govoricam ne verjemite. Pravične ali nepravične, to so le govorice. So kot valovi, ki prihajajo in odhajajo," je še dodala.