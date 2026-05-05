Avtorji:
Sa. B., STA

Torek,
5. 5. 2026,
12.36

petje predsednik Francija Emmanuel Macron

Emmanuel Macron navdušil s pevskim talentom #video

Emmanuel Macron, Armenija | Emmanuel Macron se je udeležil vrha Evropske politične skupnosti v Armeniji. | Foto Reuters

Na uradni večerji za evropske voditelje, ki so jo v ponedeljek zvečer pripravili v Armeniji za udeležence vrha Evropske politične skupnosti, sta francoski predsednik Emmanuel Macron in armenski premier Nikol Pašinjan izvedla glasbeno točko. Pašinjan je na bobnih spremljal Macrona, ki je zapel znan šanson Charlesa Aznavourja La Boheme.

Armenski predsednik Vahagn Kačaturjan je na klavirju izvedel pesem Uvelo listje (Les Feuilles Mortes) francoskega pesnika Jacquesa Preverta. Dogodek je posnela in na videu objavila ena od novinark, ki je ostala na večerji, potem ko so preostali novinarji odšli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pašinjan je udeležence vrha Evropske politične skupnosti presenetil že na neformalni večerji v nedeljo zvečer, ko je kot bobnar nastopil skupaj s svojo skupino. Macron je sicer pesem La Boheme zapel že leta 2023 na večerji v Elizejski palači.

Eden najbolj znanih francoskih pevcev šansonov

Charles Aznavour, eden najbolj znanih francoskih pevcev šansonov, se je rodil leta 1924 v Parizu. Bil je sin priseljencev iz Armenije, s katero je vse življenje ohranil tesne stike. V več kot 70-letni karieri je napisal glasbo za več kot 1.300 pesmi in po vsem svetu prodal več kot 180 milijonov plošč. Umrl je leta 2018 v starosti 94 let.

Ob vrhu Evropske politične skupnosti je Macron v torek na uradnem obisku v Armeniji podpisal tudi sporazum o partnerstvu in več dogovorov za krepitev že tako razvejanih odnosov med državama. V Franciji sicer za Rusijo in ZDA živi največja armenska diaspora, ki šteje okoli 400 tisoč ljudi.

