Francijo, Španijo in Združeno kraljestvo pustošijo obsežni gozdni požari, francoski predsednik Emmanuel Macron pa opozarja, da se država spopada z najhujšo požarno sezono po drugi svetovni vojni.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je med obiskom gasilcev, ki se borijo z ognjeno stihijo v znamenitem gozdu Fontainebleau južno od Pariza, dejal, da bo letošnje poletje zelo težko. Ob tem je poudaril, da so bili številni negativni rekordi doseženi že pred vrhuncem sezone gozdnih požarov.

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Preiskava zaradi domnevnega povzročitve požara

Francoski tožilci so uvedli preiskavo proti podjetju in njegovim delavcem, ki so med popravilom bližnje avtoceste uporabljali električno žago. Preiskovalci sumijo, da je iskra zanetila požar.

Oblasti so medtem prijele tudi prostovoljnega gasilca, ki je priznal, da je požar zanetil z vžigalnikom in bencinom. Drugi moški naj bi ogenj povzročil nenamerno, ko je odvrgel cigaretni ogorek.

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Ognjena fronta tudi v Španiji

Z velikimi požari se spopada tudi Španija.

V pokrajini Aragon je ogenj uničil okoli 4.500 hektarjev gozdov, grmičevja in kmetijskih površin. Požar v bližini vasi Oresa ostaja zunaj nadzora, več naselij so morali evakuirati, prizadetih pa je približno 500 ljudi. Oblasti ocenjujejo, da bo trajalo še več dni, preden bodo ogenj spravili pod nadzor.

Požari tudi v Združenem kraljestvu

Zaradi gozdnega požara v škotskem narodnem parku Cairngorms so morali evakuirati domove, kampe in druge objekte.

Požar je po večurnem gašenju gasilcem uspelo spraviti pod nadzor, vendar oblasti opozarjajo, da nevarnost zaradi visokih temperatur in suše ostaja velika.