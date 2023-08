Žiri odrezane od sveta, ponoči evakuacija ljudi iz treh kampov #foto

Zaradi močnega deževja, ki v nekaterih delih Slovenije od četrtka zvečer povzroča nevšečnosti, so vso noč na delu številne gasilske ekipe. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so v zadnjih 12 urah zabeležili več kot 1.000 dogodkov, na pomoč ljudem pa so priskočili gasilci iz 168 gasilskih enot. Iz treh kampov so morali evakuirati ljudi.

Gasilci so ponoči predvsem prečrpavali vodo iz poplavljenih objektov, zaščitili več plazov, izpod mostov odstranjevali naplavine in reševali potopljena vozila iz poplavljenih vozišč, so navedli v poročilu Uprave RS za zaščito in reševanje.

Kot so zapisali, so zabeležili 1.039 dogodkov, in sicer v regijskih centrih Celje, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Postojna, Ptuj in Slovenj Gradec.

Na Severnoprimorskem je bilo največ težav na Tolminskem in Idrijsko-cerkljanskem, meteorne vode pa so, kot je za Radio Slovenija povedal regijski poveljnik civilne zaščite Samo Kosmač, zalivale hiše, sprožilo se je več plazov, ki so zasuli ceste, v Baški grapi so morali evakuirati stanovalce iz dveh hiš.

Žiri pa so zaradi sproženih plazov odrezane od sveta, je za radio dejal vodja posredovanja Janez Tratnik.

Padavine so del države zajele že v četrtek zvečer in povzročile nekaj težav zlasti na Koroškem in Gorenjskem.

Po poročanju Agencije RS za okolje ob dolgotrajnih nalivih na Gorenjskem in Koroškem ter na območju Idrijskega, Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja močno naraščajo in poplavljajo hudourniki in reke. V večjem obsegu že poplavljata Gradaščica in Poljanska Sora, izrazit poplavni val se bo na Savinji, Kamniški Bistrici in Gradaščici v naslednjih urah pomikal dolvodno.