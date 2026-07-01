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Avtorji:
A. P. K., STA

Sreda,
1. 7. 2026,
7.36

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
vreme vremenska napoved nevihta poletje vročina temperature

Sreda, 1. 7. 2026, 7.36

25 minut

Vremenska napoved

Vroče bo, popoldne bodo nevihte #animacija

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
Nevihte | Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo posamezne nevihte. | Foto Amela Talić/Meteoinfo

Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo posamezne nevihte.

Foto: Amela Talić/Meteoinfo

Danes bo še velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in večjih mestih. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36 stopinj Celzija. Popoldne bodo nevihte, navaja agencija za okolje (Arso). Zvečer se bodo razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja.

Nevihte z nalivi in ponekod točo so že v torek zajele dele države, predvsem na Primorskem, Gorenjskem in v osrednji Sloveniji. V osrednji Sloveniji je veter podrl nekaj dreves, na Gorenjskem pa je meteorna voda zalivala objekte.

Poglejte si, kako se bodo gibale padavine:

Danes zjutraj bo večinoma jasno. Najnižje temperature bodo od 17 do 22 stopinj Celzija, v Zgornjesavski dolini in mraziščih Notranjske pa bo okoli 15 stopinj Celzija. Dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo posamezne nevihte.

Poglejte si, kako se bodo gibale temperature:

Že jutri bo vročina popustila

Vročina bo popustila v četrtek, ko se bo od severa zjasnilo, so navedli na Arsu. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto se bo nadaljevalo sončno in suho vreme.

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